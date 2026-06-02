وزش باد در مناطق شمال شرق استان مرکزی و مناطق شرقی شهرستان‌های زرندیه و ساوه در ساعات شب تداوم دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ رضا مرادی کارشناس هواشناسی در پیش بینی وضعیت هوای استان مرکزی گفت: امروز آسمان صاف تا قسمتی ابری در در ساعات بعدازظهر در برخی مناطق بویژه مناطق نیمه شمالی استان همراه با وزش باد نسبتا شدید پیش بینی می‌شود.

وزش باد در مناطق شمال شرق استان، مناطق شرقی شهرستان‌های زرندیه و ساوه در ساعات شب نیز تداوم خواهد یافت.

عبور یک موج کم دامنه تراز میانی جو فردا چهارشنبه محتمل است که موج رشد ابر در برخی مناطق بویژه مناطقی از نیمه شمالی استان خواهد شد.

احتمال برخی رگبار‌های خفیف و پراکنده و رعدوبرق و وزش باد شدید موقتی و وقوع گردوخاک محلی در این مدت دور از انتظار نیست.

سرعت وزش باد در ساعات ظهر و بعدازظهر فردا چهارشنبه در برخی مناطق استان به نسبت شدید خواهد بود و می‌تواند منجر به خیزش گردوخاک محلی در مناطق مستعد استان شود.

در روز پنجشنبه جوی آرام و آسمانی صاف تا کمی ابری گاهی همراه با وزش باد در استان پیش بینی می‌شود.