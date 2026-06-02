‍ به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، به منظور اجرای مبارزه بیولوژیک برای کنترل آفت کرم سیب با استفاده از زنبور تریکو گراما، در قالب بازدید مشترک از سوی مدیریت حفظ نباتات سازمان، کارشناس مسئول حفظ نباتات شهرستان و انسکتاریوم بخش خصوصی، باغات سیب شهرستان ارومیه مورد بررسی قرار گرفت.

در این بازدید وضعیت باغ از نظر رعایت اصول به باغی از جمله هرس، تغذیه، آبیاری و مبارزه با عوامل خسارتزا مورد بررسی قرار گرفت.

مدیر حفظ نباتات سازمان در حاشیه این بازدید بر اهمیت رعایت اصول به باغی در مقاومت درختان سیب نسبت به انواع آفات و بیماری‌ها و نقش بسزای رعایت این اصول در موفقیت مبارزات بیولوژیک و تلفیقی تاکید کرد.

این بازدید با هدف تعیین زمان آغاز رهاسازی عامل بیولوژیک و اخذ نتیجه مطلوب، با در نظر گرفتن پیک پرواز پروانه ها، مجموع حرارت‌های موثر روزانه، داده‌های تله‌های فرمونی، بیولوژی آفت و فنولوژی درختان سیب صورت گرفت.

نفیسه طوسی افزود: بازدید‌های مستمر جهت نظارت و ارزیابی فعالیت انسکتاریوم بخش خصوصی ادامه خواهد داشت چرا که اجرای این طرح، کاهش مصرف سموم شیمیایی، حفظ تعادل اکولوژیکی، توسعه کشاورزی پایدار، جلوگیری از بروز مقاومت در آفات، جلوگیری از آلودگی زیست محیطی و حفاظت از حشرات مفید را در پی خواهد داشت.