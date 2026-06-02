رستمی در همایش «بازخوانی و تحلیل پیام‌های رهبر انقلاب» گفت: مردم در پیام‌های رهبری به عنوان «سوژه بازدارنده» و «الگوی امت اسلامی» معرفی شده‌اند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت‌الاسلام مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، در همایش «بازخوانی و تحلیل پیام‌های رهبر انقلاب» که به همت مرکز فرهنگی و دانشگاهی امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی به‌صورت مجازی برگزار شد، ضمن تشکر از دست‌اندرکاران دانشگاه آزاد و معاونت فرهنگی و دانشجویی، به ویژگی‌های مشترک پیام‌های رهبر معظم انقلاب پرداخت.

رستمی گفت: هر یک از پیام‌های رهبر انقلاب به مناسبت‌های مختلف (مانند روز تکریم زبان فارسی، اربعین، شهادت امام شهید و موضوعات کلان سیاسی) دارای ویژگی‌های اختصاصی هستند، اما یک نکته مشترک و قابل تأمل در همه آنها دیده می‌شود.

وی یکی از نکات ویژه و متمایزکننده در این پیام‌ها را موضوع «انتخاب رهبری» و «قواعد اجماع» دانست و افزود: گاهی برای یک فتوا، آیه یا روایت مشخصی وجود ندارد، اما اجماع صورت گرفته است. انتخاب رهبر عزیزی که ایران و انقلاب اسلامی به خود دیده، کاملاً مستدل است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها تصریح کرد: در تمام پیام‌ها این نکته دیده می‌شود که ایشان امام زمان (عج) را «امام توجه‌کننده و رهایی‌بخش امت» می‌دانند و آینده ایران را با توسل به آن حضرت رقم می‌زنند.

رستمی در ادامه به نظریه ولایت فقیه پرداخت و گفت: نظریه ولایت فقیه در اسلام، یک نظریه پیشرو و مترقی است که برگرفته از سیره اهل بیت (ع) است. این نظریه ضمن توجه به شرط اجتهاد و علم به احکام الهی برای اداره جامعه، به رأی و انتخاب مردم نیز اهمیت می‌دهد.

وی افزود: گاهی به این نظریه اتهام «دوری از آرای عمومی» زده می‌شود، در حالی که نظریه ولایت فقیه مبتنی بر رأی مردم است.

رستمی با مقایسه نظام انتخاب رهبری در ایران با آمریکا گفت: در ایالات متحده، مردم فقط در زمان انتخابات به افرادی رأی می‌دهند که بعداً دچار خودشیفتگی، فساد اخلاقی و فساد اقتصادی می‌شوند. اما رهبر جامعه در ایران توسط خبرگان و با رأی عموم مردم انتخاب می‌شود.

وی تأکید کرد: در پیام‌های رهبر انقلاب، توجه ویژه‌ای به مردم به عنوان رکن اصلی نظام دیده می‌شود. ایشان مردم را «بازدارنده در جامعه» معرفی می‌کنند و معتقدند مردم ایران «الگوی امت اسلامی» هستند و باید در برابر عملیات روانی دشمن، واقعی‌ها را تشخیص دهند. به گفته رستمی، امام شهید قبل از شهادت، از مردم مطالبه می‌کرد و آنان را به عنوان «محور‌های واجب راهبردی» معرفی می‌کرد.

رستمی با اشاره به عنایت حضرت ولی عصر (عج) ابراز امیدواری کرد که با رهبری کنونی، انقلاب اسلامی به الگویی برای امت اسلامی تبدیل شود.