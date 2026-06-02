\n\u00a0\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u00a0\u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0644\u0628\u0631\u0632\u060c \u062f\u0631\u0627\u062b\u0631 \u0628\u0631\u062e\u0648\u0631\u062f \u06cc\u06a9 \u062f\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u0633\u0648\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0627 \u0645\u0648\u062a\u0648\u0631\u0633\u06cc\u06a9\u0644\u062a \u062f\u0631 \u062c\u0627\u062f\u0647 \u0646\u0635\u0631\u062a\u200c\u0622\u0628\u0627\u062f \u0628\u0647 \u0627\u0642\u0628\u0627\u0644\u06cc\u0647\u060c \u06f2 \u0646\u0641\u0631 \u062c\u0627\u0646 \u0628\u0627\u062e\u062a\u0646\u062f \u0648 \u06cc\u06a9 \u0645\u0635\u062f\u0648\u0645 \u062a\u0648\u0633\u0637 \u0639\u0648\u0627\u0645\u0644 \u0627\u0645\u062f\u0627\u062f\u06cc \u0628\u0647 \u0628\u06cc\u0645\u0627\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0645\u0646\u062a\u0642\u0644 \u0634\u062f.\n\u00a0\n\u00a0\u0628\u0627 \u0648\u062c\u0648\u062f \u062f\u0648\u0631\u06cc \u0627\u06cc\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u0622\u062a\u0634\u200c\u0646\u0634\u0627\u0646\u06cc \u0686\u0647\u0627\u0631\u0628\u0627\u063a \u0627\u0632 \u0645\u062d\u0644 \u062d\u0627\u062f\u062b\u0647 \u0648 \u062e\u0627\u0631\u062c \u0628\u0648\u062f\u0646 \u0627\u0632 \u062d\u0631\u06cc\u0645 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0686\u0647\u0627\u0631\u0628\u0627\u063a\u060c \u062a\u06cc\u0645\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0639\u0645\u0644\u06cc\u0627\u062a\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u06af\u0627\u0647 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0627\u0645\u062f\u0627\u062f\u0631\u0633\u0627\u0646\u06cc \u0633\u0631\u06cc\u0639 \u0648 \u0628\u062f\u0648\u0646 \u062f\u0631 \u0646\u0638\u0631 \u06af\u0631\u0641\u062a\u0646 \u062d\u0631\u06cc\u0645 \u0634\u0647\u0631\u0633\u062a\u0627\u0646\u060c \u062f\u0631 \u0645\u062d\u0644 \u062d\u0627\u0636\u0631 \u0634\u062f\u0646\u062f.