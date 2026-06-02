وداع با پیکر استاد درویشرضا منظمی از مفاخر موسیقی لرستان
مراسم نکوداشت و وداع با پیکر استاد درویشرضا منظمی از مفاخر موسیقی لرستان در زادگاهش شهر الشتر مرکز شهرستان سلسه برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، مراسم نکوداشت و وداع با پیکر استاد درویشرضا منظمی، چهره ماندگار موسیقی ردیف-دستگاهی ایران و از مفاخر بیبدیل موسیقی لرستان، با حضور جمع کثیری از هنرمندان، پژوهشگران و شاگردانش در زادگاهش شهرستان سلسله برگزار شد.
در این مراسم سخنرانان بر نقش حیاتی استاد منظمی در «احیای تکنیکهای فراموششده کمانچهنوازی» تآکید کردند و منش اخلاقی و تواضع علمی او را در کنار نبوغ هنریاش را الگویی سرمدی برای هنرمندان جوان دانستند.
استاد منظمی که به عنوان یکی از برجستهترین نوازندگان و مدرسان ساز کمانچه در دهههای اخیر شناخته میشد، پس از سالها ممارست در ساحت هنر و صرف عمر در مسیر صیانت از اصالتهای موسیقی ایرانی، سرانجام پس از تحمل یک دوره بیماری در دهم خرداد ۱۴۰۵ در سن ۸۷ سالگی نغمه هجرت سر داد و به دیار باقی شتافت.
درویشرضا منظمی فراتر از یک نوازنده صاحبسبک، یک نظریهپرداز و پژوهشگر خستگیناپذیر بود. او با تسلط بر متدولوژی آموزش آکادمیک و تلفیق آن با شیوههای سنتی و مقامی، توانست پلی استوار میان موسیقی فولکلوریک لرستان و موسیقی ردیف ملی ایجاد کند.
تلاشهای وی منجر به تربیت نسل جدیدی از نوازندگان شده است که امروزه خود از ارکان موسیقی معاصر به شمار میروند.
استاد منظمی با انتشار آثار متعدد و اجرای کنسرتهای پژوهشی در سطح ملی، نقشی کلیدی در معرفی هویت شنیداری ایران به جهان ایفا کرد. میراث او، نه تنها در آرشیوهای صوتی، بلکه در سرانگشتان صدها شاگردی که تحت نظارت مستقیم او به کمال رسیدهاند، جاری خواهد ماند.