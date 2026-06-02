به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، مراسم نکوداشت و وداع با پیکر استاد درویش‌رضا منظمی، چهره ماندگار موسیقی ردیف-دستگاهی ایران و از مفاخر بی‌بدیل موسیقی لرستان، با حضور جمع کثیری از هنرمندان، پژوهشگران و شاگردانش در زادگاهش شهرستان سلسله برگزار شد.

در این مراسم سخنرانان بر نقش حیاتی استاد منظمی در «احیای تکنیک‌های فراموش‌شده کمانچه‌نوازی» تآکید کردند و منش اخلاقی و تواضع علمی او را در کنار نبوغ هنری‌اش را الگویی سرمدی برای هنرمندان جوان دانستند.

استاد منظمی که به عنوان یکی از برجسته‌ترین نوازندگان و مدرسان ساز کمانچه در دهه‌های اخیر شناخته می‌شد، پس از سال‌ها ممارست در ساحت هنر و صرف عمر در مسیر صیانت از اصالت‌های موسیقی ایرانی، سرانجام پس از تحمل یک دوره بیماری در دهم خرداد ۱۴۰۵ در سن ۸۷ سالگی نغمه هجرت سر داد و به دیار باقی شتافت.

درویش‌رضا منظمی فراتر از یک نوازنده صاحب‌سبک، یک نظریه‌پرداز و پژوهشگر خستگی‌ناپذیر بود. او با تسلط بر متدولوژی آموزش آکادمیک و تلفیق آن با شیوه‌های سنتی و مقامی، توانست پلی استوار میان موسیقی فولکلوریک لرستان و موسیقی ردیف ملی ایجاد کند.

تلاش‌های وی منجر به تربیت نسل جدیدی از نوازندگان شده است که امروزه خود از ارکان موسیقی معاصر به شمار می‌روند.