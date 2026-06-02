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معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش فارس گفت: رصد میدانی پروژه مهر ۱۴۰۵ از جنوب استان فارس کلید خورد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش فارس گفت: تکمیل پروژههای نیمه تمام، رصد و پایش نیروی انسانی، تعمیر، تجهیز و شاداب سازی فضاهای آموزشی و پرورشی ، از مهمترین مواردی است که در راستای پروژه مهر ۱۴۰۵ دنبال میکنیم.
غلامعلی حق شناس در حاشیه سفر دوروزه به مناطق جنوب استان، اظهار کرد: در راستای آغاز هر چه بهتر سال تحصیلی آینده تکمیل طرح و برنامههای در دست اجرا را در دستور کار قرار دادهایم.
حق شناس گفت: بازدید از پروژههای عمرانی نیمه تمام، بررسی وضعیت نیروی انسانی، حضور در شورای معاونان ادارات، ارزیابی وضعیت موجود و اتخاذ تصمیمات لازم ازجمله برنامههای سفر به جنوب استان است.
حق شناس تصریح کرد: رفع موانع آموزشی و برنامه ریزی برای ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی از مهمترین سیاستهای آموزش و پرورش در پروژه مهر پیش رو خواهد بود.
معاون پژوهش، برنامه ریزی و توسعه منابع آموزش و پرورش فارس خاطرنشان کرد: مصمم هستیم با تعامل و تبادل تجربه موانع موجود در عرصه تعلیم و تربیت را رفع و زمینه تسریع در امور محوله را نیز فراهم کنیم.