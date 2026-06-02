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رئیس تعاون روستایی اهواز میزان خرید تضمینی گندم از کشاورزان این شهرستان را ۶۹ هزار و ۷۷ تن اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرید سجیرات با اشاره به تداوم عملیات خرید تضمینی گندم و کلزا در ۳ مرکز خرید گفت: از ابتدای فصل خرید این محصول راهبردی تاکنون، رقمی معادل ۶۹ هزار و ۷۷ تن از کشاورزان خریداری شده است.
وی ادامه داد: از این میزان گندم خریداری شده تاکنون بیش از ۶۸ هزار تن بارگیری و به مقاصد مختلف حمل شده است.
سجیرات بیان داشت: در سال گذشته تعاون روستایی اهواز موفق به خرید ۵۸ هزار و ۲۲۰ تن گندم شده بود، اما امسال این رقم با افزایش مطلوبی روبهرو بود و خدا را شاکریم که توانستهایم در راستای تامین امنیت غذایی مردم تمام تلاش خود را بکار گیریم.