روایت سفر رهبر شهید انقلاب اسلامی به استان کهگیلویه و بویراحمد به چاپ می رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، شهربانو پاک نژاد گفت: دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری استان با هدف حفظ و بازتولید میراث ماندگار سفر رهبر شهید به کهگیلویه و بویراحمد در خردادماه ۱۳۷۳، سفر یک روزه روایت نویسی با عنوان «روایت روشن» را برگزار کرد و در این تور، خاطرات شفاهی حاضران در آن سفر تاریخی مستندسازی، ثبت و ضبط شد.

وی افزود: در این تور یک روزه روایت نویسی، موفق به ثبت و ضبط روایت «طاهر نوروزیان»، شهروند روشندل منطقه باغچه جلیل شدیم.

مسئول دفتر ادبیات پایداری حوزه هنری ادامه داد: طاهر نوروزیان با وجود نابینایی، چنان جزئیات دقیقی از فضا، نجوا‌ها و سخنان رهبر فقید را روایت کرد که همه گروه تحت تأثیر حافظه شنیداری و ارادت خالصانه اش قرار گرفتندکه روایت او از آن روز‌ها به طور کامل ضبط و مستند شد.

پاک نژاد به دومین روایت ثبت و ضبط شده اشاره کرد و گفت: همچنین در همین تور یک روزه، روایت بانوی عشایر منطقه سرگچینه را ثبت و ضبط کردیم.

وی اضافه کرد: این بانوی عشایر از لحظه‌ای گفت که رهبر شهید در جمع کوچ نشینان حاضر شدند و چگونه با دستانی پدرانه، مشکلات معیشتی و راه‌های عشایری را جویا شدند و روایت این بانو نیز به عنوان یک سند ارزشمند از پیوند رهبری با مردم عشایر استان ضبط شد.