سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران در آیین پیوستن به «پویش ۲۵ درجه؛ قرار همدلی» بر لزوم مشارکت همگانی در برنامه‌های مدیریت مصرف به منظور عبور موفق از اوج بار تابستان تاکید کرد.

کمک به حفظ پایداری شبکه برق در روز‌های گرم سال با پیوستن به پویش ۲۵ درجه

کمک به حفظ پایداری شبکه برق در روز‌های گرم سال با پیوستن به پویش ۲۵ درجه

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما محمود محمودی گفت: هم اکنون و در آستانه آغاز فصل گرما، کشور با ۵ هزار مگاوات ناترازی مواجه است که آسیب به زیرساخت‌های صنعت برق در ایام جنگ، در بروز این ناترازی بی تأثیر نیست.

وی، اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف برق را در کاهش ناترازی بسیار موثر ارزیابی و تصریح کرد: هدفگذاری توانیر برای سال جاری، مهار ۵ درصدی رشد مصرف برق است و کاهش تلفات یکی از مهم‌ترین اقدامات برای تحقق این هدف است.

سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران افزود: پیوستن به «پویش ۲۵ درجه؛ قرار همدلی» یک مشارکت داوطلبانه در راستای کاهش ناترازی برق و حفظ پایداری شبکه در روز‌های گرم سال است و این امر با همراهی مردم عزیزمان محقق خواهد شد.

در بخش دیگری از این آیین، سمیه خداپرست مشاور وزیر نیرو در امور بانوان و خانواده نیز با گرامیداشت روز خانواده (۲۱ خرداد)، بر لزوم شکل‌گیری یک نگاه تحولی به مقوله مدیریت مصرف آب و برق در خانواده تاکید کرد و نقش بانوان در این زمینه را بسیار کلیدی خواند.

وی، آموزش، اطلاع‌رسانی و آگاهی بخشی به جامعه در خصوص برنامه‌های مدیریت مصرف آب و برق را مسئولیت مضاعف بانوان شاغل در این صنعت عنوان کرد و افزود: شبکه‌سازی و تقویت روابط اجتماعی که توسط بانوان انجام می‌شود نقش موثری در انتقال برنامه‌های آموزشی مدیریت مصرف به جامعه دارد.

لازم به ذکر است که در این آیین، سرپرست شرکت توزیع نیروی برق استان تهران، مشاور وزیر نیرو در امور بانوان و خانواده، مشاور مدیرعامل توانیر در امور بانوان و خانواده، دبیر کمیته انسجام بخشی استان در امور زنان و خانواده و معاونان و مدیران شرکت توزیع نیروی برق استان تهران به «پویش ۲۵ درجه؛ قرار همدلی» پیوستند.