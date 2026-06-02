\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u060c \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u0628\u0639\u0636\u06cc \u0627\u0633\u0627\u0645\u06cc\u060c \u0641\u0642\u0637 \u0627\u0633\u0645 \u0646\u06cc\u0633\u062a\u0646\u062f\u061b \u0627\u0632 \u0627\u0632\u0644 \u062a\u0627 \u0627\u0628\u062f\u060c \u062f\u0631 \u06af\u0648\u0634 \u0648 \u062c\u0627\u0646 \u0622\u062f\u0645\u06cc \u062f\u0645\u06cc\u062f\u0647 \u0634\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u0639\u0644\u06cc\u061b \u0646\u0627\u0645\u06cc \u0645\u0642\u062f\u0633 \u0648 \u0646\u0648\u0631\u0627\u0646\u06cc\u060c \u06a9\u0647 \u0646\u0647 \u0641\u0642\u0637 \u0634\u06cc\u0639\u06cc\u0627\u0646\u0650 \u062c\u0647\u0627\u0646\u060c \u06a9\u0647 \u0630\u06a9\u0631\u0634 \u0622\u063a\u0627\u0632\u06af\u0631\u0650 \u0639\u0634\u0642\u060c \u0648 \u0631\u0627\u0647\u0634 \u0631\u0648\u0634\u0646\u06af\u0631\u0650 \u0645\u0633\u06cc\u0631\u0650 \u0627\u0646\u0633\u0627\u0646\u06cc\u062a \u0648 \u0631\u0633\u062a\u06af\u0627\u0631\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\n\n\u06cc\u0627\u0639\u0644\u06cc \u06af\u0641\u062a\u06cc\u0645 \u0648 \u0639\u0634\u0642 \u0622\u063a\u0627\u0632 \u0634\u062f\u00a0\n\n\u00a0