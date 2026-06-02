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محمدرضا عسکرپور، کشتیگیر لارستانی، به عنوان تنها نماینده استان فارس به تیم ملی کشتی آزاد ایران در مسابقات جام بینالمللی تختی دعوت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، علیرضا امینازاده رئیس اداره ورزش و جوانان لارستان گفت: فدراسیون کشتی جمهوری اسلامی ایران ۹ آزادکار وزن ۷۴ کیلوگرم را به منظور حضور در جام بینالمللی جهان پهلوان تختی دعوت کرد که نام محمدرضا عسکرپور لارستانی در میان آنها دیده میشود.
امینازاده افزود: عسکرپور به عنوان تنها نماینده استان فارس در ترکیب تیم ملی کشتی آزاد کشورمان به مصاف رقبای خود خواهد رفت.
رئیس اداره ورزش و جوانان لارستان با اشاره به کارنامه افتخارات این کشتیگیر، تصریح کرد: عسکرپور مدال برنز مسابقات کشتی آزاد دانشجویان جهان در روسیه و جام بینالمللی تختی را در کارنامه خود دارد و چندین بار به اردوهای مختلف تیم ملی دعوت شده است.
این رقابتها روزهای ۲۸ و ۲۹ خرداد ماه به میزبانی ایران و در استان کرمان برگزار میشود.