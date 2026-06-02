مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی از اهدای ۴۸ سری جهیزیه به زوجین زیرپوشش در حوزه‌های توانبخشی و اجتماعی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، وحیدرضا گازرانی گفت: این اقدام با مشارکت و همراهی بسیج سازندگی و قرارگاه محرومیت‌زدایی محقق شده است.

وی افزود: در یک‌سال اخیر، ۹۱ سری جهیزیه از محل مسئولیت‌های اجتماعی وزارت نفت تأمین و تحویل شده است.

مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی گفت: همچنین ۵۰ سری جهیزیه از محل اعتبارات سازمان بهزیستی به زوجین واجد شرایط اهدا شده و امروز نیز ۴۸ سری جهیزیه با مشارکت بسیج سازندگی و قرارگاه محرومیت‌زدایی به جامعه هدف تحویل می‌شود.

گازرانی افزود: در حال حاضر همچنان ۱۶۴ نفر پشت نوبت دریافت جهیزیه قرار دارند که تامین این جهیزیه‌ها نیازمند همراهی خیران، دستگاه‌های اجرایی، مجموعه‌های حمایتی و ظرفیت مسئولیت‌های اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی است.