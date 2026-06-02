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رئیس پلیس راه راهور فراجا از اجرای محدودیتها و ممنوعیتهای ترافیکی در محورهای مواصلاتی تهران در سالگرد ارتحال حضرت امام خمینی (ره) خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار احمد کرمیاسدگفت: به منظور ارتقای ایمنی کاربران جادهای، روانسازی تردد و مدیریت حجم بالای سفرها، محدودیتهای ترافیکی در محورهای شمالی، آزادراهها و برخی مسیرهای پرتردد کشور از روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه تا شنبه ۱۶ خردادماه اجرا خواهد شد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: تردد تمامی موتورسیکلتها از ساعت ۱۲:۰۰ روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه تا ساعت ۰۶:۰۰ روز شنبه ۱۶ خرداد ماه در محورهای کرج ـ چالوس، هراز، فیروزکوه و محور تهران ـ سمنان ـ مشهد و بالعکس ممنوع خواهد بود.
سردار کرمیاسد با اشاره به محدودیتهای آزادراه خلیج فارس گفت: تردد انواع وسایل نقلیه از مسیر جنوب به شمال آزادراه خلیج فارس (تهران ـ قم) در محدوده پل واوان تا پل شهید کاظمی از ساعت ۰۵:۰۰ تا ۱۲:۰۰ روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه ممنوع است.
وی درباره محدودیتهای محور کرج ـ چالوس نیز گفت: تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت در این محور همچنان ممنوع است. همچنین در روزهای سهشنبه، چهارشنبه، پنجشنبه و شنبه مورخ ۱۲، ۱۳، ۱۴ و ۱۶ خردادماه، در صورت افزایش حجم ترافیک، محدودیتهای یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت اعمال خواهد شد.
رئیس پلیس راه فراجا ادامه داد: در روز جمعه ۱۵ خردادماه، از ساعت ۱۲:۰۰ تردد خودروها به مقصد چالوس در آزادراه تهران ـ شمال محدود میشود.
همچنین از ساعت ۱۳:۰۰ مسیر پل زنگوله به سمت چالوس به طور کامل مسدود شده و از ساعت ۱۵:۰۰ مسیر مرزنآباد به سمت تهران به صورت یکطرفه (شمال به جنوب) اجرا خواهد شد.
این محدودیتها تا ساعت ۲۴:۰۰ ادامه داشته و پس از آن مسیر پل زنگوله تا مرزنآباد به حالت دوطرفه باز خواهد گشت.
سردار کرمیاسد درباره محدودیتهای تردد در محور هراز گفت: تردد تمامی تریلرها در این محور همچنان ممنوع است. همچنین تردد کامیونها و کامیونتها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۰:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ماه و از ساعت ۰۷:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای پنجشنبه، جمعه و شنبه مورخ ۱۴، ۱۵ و ۱۶ خردادماه ممنوع خواهد بود.
وی افزود: در صورت افزایش حجم ترافیک و بنا به تشخیص مأموران پلیس راه، محدودیتهای یکطرفه مقطعی در روزهای چهارشنبه تا شنبه (۱۳ تا ۱۶ خردادماه) در محدوده پلور تا پلیس راه لاریجان و بالعکس اجرا خواهد شد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا با اشاره به محور تهران ـ فیروزکوه ـ قائمشهر اظهار کرد: در صورت افزایش بار ترافیکی، تردد انواع تریلرها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۳:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه در مسیر جنوب به شمال و از ساعت ۰۷:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز جمعه ۱۵ خردادماه در مسیر شمال به جنوب ممنوع خواهد شد.
وی همچنین از اعمال محدودیت ترافیکی در محور فشم خبر داد و گفت: از ساعت ۱۷:۰۰ تا ۲۰:۰۰ روز جمعه ۱۵ خردادماه، تردد در انتهای محور فشم (محدوده پل حاجیآباد و ابتدای پیچ آریانا) به صورت یکطرفه به سمت خروجی فشم انجام میشود.
سردار کرمیاسد در ادامه درباره محور قدیم رشت ـ قزوین اظهار کرد: در صورت افزایش حجم ترافیک، تردد انواع تریلرها و کامیونها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه و از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روزهای پنجشنبه و جمعه ۱۴ و ۱۵ خردادماه در این محور ممنوع خواهد بود.
وی افزود: در محور آستارا ـ اردبیل و بالعکس نیز تردد انواع تریلرها و کامیونها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز جمعه ۱۵ خردادماه ممنوع است.
رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان گفت: در محور قدیم قم ـ تهران و بالعکس نیز تردد انواع تریلرها، کامیونها و کامیونتها به استثنای حاملان مواد سوختی و فاسدشدنی از ساعت ۰۵:۰۰ تا ۱۲:۰۰ روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه ممنوع خواهد بود.
سردار کرمیاسد از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت ترافیکی و محدودیتهای اعمالشده را از مبادی رسمی پلیس راهور دریافت کرده و ضمن رعایت مقررات رانندگی، برای مدیریت زمان سفر و جلوگیری از توقفهای غیرضروری برنامهریزی لازم را انجام دهند.