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رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان تویسرکان گفت: قلعه اردلان به عنوان یکی از بناهای تاریخی این شهرستان به مرمت اضطراری نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمد احمدی با بیان اینکه مرمت اضطراری قسمتهایی از اثر تاریخی قلعه اردلان که احتمال خطر ریزش دارد در دستور کار قرار دارد، گفت : قلعه اشتران یا قلعه اردلان یکی از آثار شاخص روستای هدف گردشگری اشتران است که قدمت آن به دوره قاجار برمیگردد.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان تویسرکان با اشاره به اینکه این اثر ۱۰ بهمن سال ۱۳۸۳ با شماره ثبت ۱۱۳۷۹ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است، افزود : بخشی از قلعه اردلان در سال ۹۶ مرمت شد اما مرمت کامل آن به دلیل وسعت این بنای تاریخی به اعتبار زیادی نیاز دارد.
وی گفت : در صورت تخصیص اعتبار در سالجاری مرمت اضطراری قسمتی از قلعه انجام میشود و این موضوع در کمیته برنامهریزی شهرستان تویسرکان نیز مطرح شده است.
احمدی با اشاره به اینکه قلعه اردلان در صورت مرمت میتواند نقش مهمی در جذب گردشگر به روستای اشتران داشته باشد، افزود : این قلعه تاریخی مشرف به قله خانگرمز و در مسیر جاده قدیمی همدان به تویسرکان قرار دارد و از نظر موقعیت جغرافیایی و وسعت یکی از قلعههای نادر در استان همدان به شمار میآید.
رئیس اداره میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان تویسرکان با بیان اینکه روستای اشتران با جاذبههای تاریخی و طبیعی یکی از روستاهای زیبای هدف گردشگری استان همدان محسوب میشود، گفت: متاسفانه این روستا فاقد خانه بومگردی است و ایجاد اقامتگاههای بومگردی میتواند جایگاه روستا را در جذب و ماندگاری گردشگر ارتقا دهد.
وی افزود : ایجاد خانههای بومگردی سبب مهاجرت معکوس میشود و جایگزین مناسبی برای کشاورزی است، علاوه بر این اقامتگاههای بومگردی ارزآوری، اشتغالزایی و درآمدزایی برای روستاها از جمله روستای اشتران با جذب گردشگر به همراه خواهد داشت.