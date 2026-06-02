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تازهترین فناوریهای دوچرخه، موتورسیلکت و خودروهای برقی در یزد به نمایش گذاشته شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، هشتمین نمایشگاه سراسری دوچرخه، موتورسیلکت، اسکوتر، ماشین برقی و تجهیزات وابسته در یزد با حضور شرکتهایی از چند استان کشور آغاز به کار کرد و تازهترین محصولات و فناوریهای حوزه حملونقل سبک و پاک را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار داد.در این رویداد، شرکتهایی از البرز، آذربایجان شرقی، فارس، قم و سمنان جدیدترین محصولات و فناوریهای حوزه حملونقل سبک و پاک را به نمایش گذاشتهاند.
در بخش موتورسیکلت، شرکتکنندگان با معرفی مدلهای جدید از بهروزرسانی در طراحی، مصرف سوخت کمتر و قابلیتهای فنی پیشرفته خبر دادهاند. همچنین در بخش دوچرخه نیز مدلهای جدید شهری، کوهستان و مسابقهای به نمایش درآمده است.هوشمندسازی و توسعه حملونقل پاک از جمله اهداف برگزاری چنین نمایشگاههایی عنوان شده است.
ساعت بازدید از این نمایشگاه ۱۷ تا ۲۲ در محل نمایشگاه های بین المللی استان یزد است و این رویداد تا ۱۵ خردادماه ادامه دارد.