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فرمانده انتظامی مازندران از انهدام یک باند حرفهای سرقت و بازداشت ۱۳ تن از اعضای آن در پی ۷۰ فقره سرقت از منازل، احشام و باغات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ سردار حسن مفخمی شهرستانی گفت: در پی وقوع سریالی سرقت احشام، منازل و خانههای ویلایی، شالیکوبیها، ادوات کشاورزی و محصولات باغی در برخی شهرستانهای استان، موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با انجام اقدامات اطلاعاتی، فنی و تحقیقات میدانی با بهرهگیری از شیوههای نوین کشف جرم، موفق به شناسایی اعضای باند حرفهای سرقت شدند.
فرمانده انتظامی مازندران با اشاره به هماهنگی قضائی از بازداشت ۱۳ متهم از اعضای باند سارقان در عملیات ضربتی پلیس خبر داد و گفت: اعضای این باند تاکنون به ۳۰ فقره سرقت از شهروندان شامل ۱۰ فقره سرقت منزل و خانههای ویلایی، ۱۳ فقره سرقت احشام، ۵ فقره سرقت از شالیکوبیها و ۱۰ مورد
سرقت ادوات کشاورزی از جمله دستگاههای کفکش و همچنین ۴۰ فقره سرقت باغات اعتراف کردند.
این مقام انتظامی ادامه داد: در برخی از سرقتهای احشام، سارقان با ورود به دامداریها و بستن دست و پای دامداران، اقدام به سرقت دامها کرده و از محل متواری میشدند که این موضوع بر حساسیت و اهمیت پرونده افزوده بود.
وی همچنین از توقیف ۱۰ دستگاه خودرو مورد استفاده متهمان در سرقتها خبر داد و گفت: در ادامه روند رسیدگی به این پرونده، ۲۰ نفر دیگر نیز برای تکمیل تحقیقات و روشن شدن ابعاد مختلف فعالیت این باند به پلیس احضار شدهاند.
سردار مفخمی در پایان با تأکید بر عزم جدی پلیس در برخورد قاطع با سارقان و برهمزنندگان نظم و امنیت عمومی، از شهروندان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی و حفاظتی، هرگونه موارد مشکوک را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.