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اداره کل هواشناسی استان قزوین از پیشبینی بارشهای رگباری و رعدوبرق در استان از فردا خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، کارشناس هواشناسی گفت: بر اساس خروجی مدلهای هواشناسی، از بعد از ظهر امروز با نفوذ زبانههای پرفشار و شمالی شدن جریانهای هوا در ارتفاعات شمالی استان، پدیده مه همراه با احتمال بارشهای پراکنده پیشبینی میشود.
مهدی آخوندی، در ادامه با اشاره به ناپایداری جوی در روزهای آتی افزود: از فردا تا جمعه، با گذر امواج تراز میانی جو و افزایش پوشش ابر در برخی از مناطق استان، ناپایداریهایی از جمله رگبار، رعدوبرق و وزش بادهای لحظهای در ساعات بعد از ظهر و شب پیشبینی میشود.