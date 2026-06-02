به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین، کارشناس هواشناسی گفت: بر اساس خروجی مدل‌های هواشناسی، از بعد از ظهر امروز با نفوذ زبانه‌های پرفشار و شمالی شدن جریان‌های هوا در ارتفاعات شمالی استان، پدیده مه همراه با احتمال بارش‌های پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

مهدی آخوندی، در ادامه با اشاره به ناپایداری جوی در روز‌های آتی افزود: از فردا تا جمعه، با گذر امواج تراز میانی جو و افزایش پوشش ابر در برخی از مناطق استان، ناپایداری‌هایی از جمله رگبار، رعدوبرق و وزش باد‌های لحظه‌ای در ساعات بعد از ظهر و شب پیش‌بینی می‌شود.