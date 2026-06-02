پیگیری ۶۳ درصد مسائل واحدهای تولیدی آذربایجان شرقی
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: بیش از ۶۳ درصد مسائل مطرح شده در جلسات دوشنبههای کار و تولید در حال پیگیری و اقدام است و چهار مصوبه این جلسات مشکلات واحدها را در همان جلسات حل و فصل کرده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،
بهزاد غفاری در ششمین بازدید دوشنبههای کار و تولید اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در نیروگاه حرارتی تبریز با اشاره به نتایج نشستهای دوشنبههای کار و تولید اظهار کرد:بیش از ۶۳ درصد مسائل مطرح شده در این جلسات در حال پیگیری و اقدام است و چهار مصوبه این جلسات مشکلات واحدها را در همان جلسات حل و فصل کرده است. هدف از برگزاری این نشستها حضور مستقیم مسئولان در واحدهای تولیدی، بررسی میدانی مشکلات کارگران و کارفرمایان و برپایی میزخدمت در واحدها است.
وی یکی از مشکلات برخی واحدها را عدم ثبت سخت و زیان آور بودن به رغم آلایندگی و خطر بالای محیط کار برای کارگران و عدم توجه به سلامت کارگران عنوان و تاکید کرد: کمیتههای سلامت و بهداشت باید توجه ویژهای به تامین سلامت و بهبود وضعیت کاری کارگران استان داشته باشند.
وی دستور رسیدگی به درخواست کارگران نیروگاه برای ثبت به عنوان مشاغل سخت و زیان آور را داد و افزود: در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، جلسات کمیتههای تخصصی از جمله کمیته مشاغل سخت و زیانآور نیز در محل واحدهای تولیدی برگزار شود تا روند رسیدگی به پروندهها تسریع شود.
غفاری از راهاندازی شورای سازش در نیروگاه حرارتی تبریز خبر داد و اظهار کرد: این شورا با هدف حل و فصل بخش عمدهای از اختلافات و مشکلات در داخل مجموعههای تولیدی تشکیل میشود. نخستین شورا امروز در نیروگاه حرارتی تبریز راه اندازی میشود و قرار است تا در سایر کارخانجات و شهرکهای صنعتی استان نیز تشکیل شود.
آرمان اکبری مدیر عامل شرکت مدیریت تولید برق آذربایجان شرقی با بیان اینکه سختیهای تولید برق کمتر برای مردم شناخته شده است گفت: هزاران نفر عمر و جوانی خود را در این صنعت صرف کردهاند و در نبردی دائمی با گرما، سرما، آب، آتش، سوخت و محدودیتهای ناشی از تحریمها برای پایداری تولید برق تلاش میکنند.
وی خاطرنشان کرد:در روزهای اخیر نیز دشمن تلاش داشت با تهدید زیرساختهای انرژی، کشور را دچار مشکل کند، اما کارکنان صنعت برق با ارادهای استوار اجازه ندادند خللی در خدمترسانی ایجاد شود.
ملکی رئیس انجمن کارگران نیروگاه حرارتی تبریز نیز با اشاره به مشکلات کارکنان این مجموعه گفت: کارگران نیروگاه با تمام توان و علاقه در حال فعالیت است اما همچنان با چالشهایی از جمله تعیین تکلیف مشاغل سخت و زیانآور مواجه هستند.
وی افزود:محیط نیروگاه به دلیل وجود آلودگیهای صوتی، حرارتی و سایر شرایط خاص از محیطهای سخت کاری محسوب میشود و ضروری است موضوع سخت و زیانآور بودن تمامی مشاغل این مجموعه از نگهبانی تا اتاق فرمان با جدیت بیشتری پیگیری شود.
گفتنی است ششمین بازدید دوشنبههای کار و تولید اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در نیروگاه حرارتی تبریز به عنوان یکی از مراکز حیاتی و حساس زیرساختی استان برگزار شد و مشکلات کارگران این نیروگاه مورد بررسی قرار گرفت.
این جلسه با حضور در مزار شهید گمنام مدفون در نیروگاه تبریز آغاز شد و ضمن بازدید از روند تولید برق به مشکلات کارگری در این واحد تولیدی رسیدگی شد.
در ادامه نشست، موضوع توسعه و بازتوانی نیروگاه حرارتی تبریز و عنوان گروه شغلی کارکنان نیروگاه در بیمه تامین اجتماعی نیز مورد بررسی قرار گرفت و غفاری دستور پیگیری طرح بازتوانی از طریق جذب سرمایه گذار را داد.