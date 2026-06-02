مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی گفت: بیش از ۶۳ درصد مسائل مطرح شده در جلسات دوشنبه‌های کار و تولید در حال پیگیری و اقدام است و چهار مصوبه این جلسات مشکلات واحد‌ها را در همان جلسات حل و فصل کرده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی، بهزاد غفاری در ششمین بازدید دوشنبه‌های کار و تولید اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی آذربایجان شرقی در نیروگاه حرارتی تبریز با اشاره به نتایج نشست‌های دوشنبه‌های کار و تولید اظهار کرد:بیش از ۶۳ درصد مسائل مطرح شده در این جلسات در حال پیگیری و اقدام است و چهار مصوبه این جلسات مشکلات واحد‌ها را در همان جلسات حل و فصل کرده است. هدف از برگزاری این نشست‌ها حضور مستقیم مسئولان در واحد‌های تولیدی، بررسی میدانی مشکلات کارگران و کارفرمایان و برپایی میزخدمت در واحد‌ها است.

وی یکی از مشکلات برخی واحد‌ها را عدم ثبت سخت و زیان آور بودن به رغم آلایندگی و خطر بالای محیط کار برای کارگران و عدم توجه به سلامت کارگران عنوان و تاکید کرد: کمیته‌های سلامت و بهداشت باید توجه ویژه‌ای به تامین سلامت و بهبود وضعیت کاری کارگران استان داشته باشند.

وی دستور رسیدگی به درخواست کارگران نیروگاه برای ثبت به عنوان مشاغل سخت و زیان آور را داد و افزود: در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، جلسات کمیته‌های تخصصی از جمله کمیته مشاغل سخت و زیان‌آور نیز در محل واحد‌های تولیدی برگزار شود تا روند رسیدگی به پرونده‌ها تسریع شود.

غفاری از راه‌اندازی شورای سازش در نیروگاه حرارتی تبریز خبر داد و اظهار کرد: این شورا با هدف حل و فصل بخش عمده‌ای از اختلافات و مشکلات در داخل مجموعه‌های تولیدی تشکیل می‌شود. نخستین شورا امروز در نیروگاه حرارتی تبریز راه اندازی می‌شود و قرار است تا در سایر کارخانجات و شهرک‌های صنعتی استان نیز تشکیل شود.