نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس با اشاره به اهمیت تأمین مسکن برای معیشت مردم، از اقدامات عملیاتی بانک مسکن در حمایت از آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی سوم، خواستار پشتیبانی جدی دولت از این بانک شد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صدا وسیما ، عباس صوفی، نماینده مردم همدان و فامنین و نایب‌رئیس کمیسیون عمران مجلس، با تأکید بر اینکه مسکن امروزه به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های معیشتی شهروندان تبدیل شده است، بر نقش کلیدی بانک مسکن در حل این معضل تأکید کرد.

صوفی با اشاره به عملکرد اخیر این بانک در پرداخت سریع وام ودیعه اسکان موقت به آسیب‌دیدگان جنگ تحمیلی سوم ، این اقدام را نمونه‌ای از تلاش جهادی برای تسکین دردهای مردم دانست.

وی همچنین با اشاره به تصویب افزایش ۱۰۰ همتی سرمایه بانک مسکن، آن را گامی مهم در جهت تأمین نیاز اقشار ضعیف جامعه توصیف کرد.

صوفی خاطرنشان کرد هرچه بانک مسکن از توان مالی و عملیاتی قوی‌تری برخوردار باشد، مشکلات اساسی مردم در حوزه سرپناه کمتر خواهد شد.

در همین راستا، وی از وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی خواست تا با اهتمام بیشتر، فرآیند تحقق افزایش سرمایه را به طور جدی پیگیری کنند.

وی در پایان تصریح کرد که تقویت ساختاری این بانک، پیش‌شرط اصلی کاهش دغدغه‌های مردم در تأمین مسکن است.