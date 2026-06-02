به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: مسابقات بسکتبال سه در سه آقایان جام اعیاد از اول خرداد در توقفگاه بازار ونوس برگزار شد.

هیئت های ورزش‌های همگانی و بسکتبال با حمایت معاونت ورزش و تفریحات سالم برگزار شد و در پایان، تیم‌ها و بازیکنان برتر معرفی شدند.

تیم های بلک‌کیش، رکت و کیش ران رتبه های اول تا سوم را کسب کردند.

تیم بسکتبال اوشن پارک به عنوان تیم اخلاق و بشیر ایقانیان بهترین بازیکن و ابوالفضل منافی نیز به عنوان امتیاز آورترین بازیکن معرفی شدند.