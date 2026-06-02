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رییس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش فارس بر ضرورت همافزایی، برنامهریزی دقیق و آمادگی کامل مدارس تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، رییس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش فارس گفت:فرایند بازگشایی مدارس که به اختصار پروژه مهر نامیده میشود را میتوان مهمترین کار آموزش پرورش دانست، زیرا که این پروژه نماد برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، راهبری و ارزشیابی در راستای حداکثر کارآیی و اثر بخشی است.
محسن دهقان اظهار کرد: هدف ما این است که مدارس با آمادگی کامل و در فضایی بانشاط، سال تحصیلی جدید را آغاز کنند.
رییس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش فارس با بیان اینکه پروژه مهر یکی از مهمترین برنامههای آموزش و پرورش برای ساماندهی امور پیش از بازگشایی مدارس است، افزود: تمامی کارگروههای مسئول باید با جدیت، هماهنگی و سرعت عمل بیشتر، زمینه بازگشایی مطلوب و بدون دغدغه مدارس را فراهم کنند.
دهقان بر ضرورت همافزایی، برنامهریزی دقیق و آمادگی کامل مدارس تا پیش از آغاز سال تحصیلی جدید تأکید کرد.
رییس اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات آموزش و پرورش فارس گفت:فرایند پروژه مهر نامیده میشود را میتوان مهمترین کار آموزش پرورش دانست، زیرا که این پروژه نماد برنامه ریزی، سازماندهی، هماهنگی، راهبری و ارزشیابی در راستای حداکثر کارآیی و اثر بخشی است.
در ادامه این جلسه، موضوعاتی از جمله ساماندهی نیروی انسانی، ثبتنام دانشآموزان، بهسازی و شادابسازی فضاهای آموزشی، تأمین تجهیزات و توزیع کتب درسی مورد بررسی قرار گرفت و بر پیگیری مستمر مصوبات تأکید شد.