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براساس اعلام روابط عمومی شرکت گاز خوزستان، فردا جریان گاز طبیعی در شهرک اهواز قطع خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روابط عمومی شرکت گاز استان اعلام کرده است: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز شهرک اهواز، خیابانهای نور یک تا ۳ و کوچههای فرعی در روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ همان روز قطع خواهد شد.
از مشترکان درخواست میشود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیرهای مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.