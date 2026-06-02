به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روابط عمومی شرکت گاز استان اعلام کرده است: به منظور توسعه شبکه گازرسانی جدید، جریان گاز شهرک اهواز، خیابان‌های نور یک تا ۳ و کوچه‌های فرعی در روز چهارشنبه ۱۳ خردادماه از ساعت ۸ صبح تا ۲۰ همان روز قطع خواهد شد.

از مشترکان درخواست می‌شود در طول مدت یاد شده از دستکاری تجهیزات اندازه گیری (کنتور و رگولاتور) منازل و اماکن خودداری و شیر‌های مصرف داخلی را تا وصل مجدد گاز و تحویل آن توسط مامورین امداد گاز ۱۹۴ به حالت بسته نگه دارند.