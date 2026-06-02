مدیر امور برق شهرستان بویراحمد گفت: بر اساس گزارش‌ کارشناس و بازدیدهای میدانی، عملیات ساخت‌وساز در جاده کردلاغری یاسوج در محدوده تاسیسات شبکه برق قرار داشت و اخطارهای قانونی لازم صادر و به مراجع قانونی اعلام شد.

محمدحسین فریدونی

با بیان اینکه رعایت حریم تأسیسات برق صرفاً الزام اداری نیست تاکید کرد: این موضوع مستقیماً با حفظ جان شهروندان، پایداری شبکه برق و پیشگیری از وقوع حوادث احتمالی ارتباط دارد.



فریدونی افزود: پرونده تخلف این مالک ساخت و ساز پس از طی مراحل قانونی برای رسیدگی و به تصمیم نهایی به مراجع قضایی ارسال شد و تا حصول نتیجه، موضوع پیگیری می شود.

روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق استان از متقاضیان ساخت‌وساز خواست پیش از هرگونه اقدام عمرانی، استعلام ضوابط و رعایت حریم شبکه‌های برق را دریافت کنند تا از بروز مشکلات حقوقی و مخاطرات احتمالی جلوگیری شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد