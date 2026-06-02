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اداره کل هواشناسی استان کرمان اعلام کرد: از روز یکشنبه تا پایان هفته جاری در سطح استان افزایش دما و ماندگاری هوای گرم پیش بینی می شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان؛ اداره کل هواشناسی استان کرمان اعلام کرد: از روز یکشنبه تا پایان هفته جاری در سطح استان افزایش دما و ماندگاری هوای گرم پیش بینی می شود.
نوع مخاطره این سامانه، تکرار روزهای گرم غیرمتعارف عنوان شده و تمامی مناطق استان کرمان را تحت تأثیر قرار خواهد داد.
از مهمترین اثرات این شرایط جوی میتوان به افزایش مصرف حاملهای انرژی، بهویژه برق و گاز، احتمال گرمازدگی در گروههای حساس و همچنین احتمال بروز خسارات ناشی از تنش دمایی در بخشهای کشاورزی و دامپروری اشاره کرد.
در این راستا، مدیریت مصرف انرژی، خودداری از حضور غیرضروری در فضای باز و قرار گرفتن در معرض مستقیم نور خورشید، و نیز اتخاذ تمهیدات لازم برای کنترل دما و رطوبت در واحدهای کشاورزی و دامپروری به منظور پیشگیری از خسارات احتمالی توصیه شده است.