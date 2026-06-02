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مدیر کل صدا و سیمای استان گفت: رسانه ملی با اتخاذ راهبردهای هوشمندانه، نقش مهمی در روشنگری افکار عمومی دنیا در برابر جنگ روایتهای جبهه آمریکا و رژیم صهیونیستی ایفا کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، رضا واعظی در نشست با اساتید دانشگاه بجنورد در تشریح ابعاد جنگ ترکیبی علیه جمهوری اسلامی ایران، تاکید کرد که رسانه ملی با اتخاذ راهبردهای هوشمندانه، نقش مؤثری در روشنگری افکار عمومی دنیا در برابر جنگ روایتهای جبهه آمریکا و رژیم صهیونیستی ایفا کرده است.
دکتر واعظی با بیان اینکه جنگ روایتها پدیدهای است که از زمان خلقت انسان تا به امروز ادامه داشته است، اظهار داشت: وقایع تاریخی در طول اعصار، نه به صورت مطلق، بلکه از طریق روایتهایی که نسل به نسل منتقل شدهاند، در حافظه بشری ثبت شدهاند و این اهمیت جایگاه روایت را نشان میدهد.
مدیر کل صدا وسیما رسانه را مهمترین ابزار جنگ امروز دانست و افزود: در فضای رسانهای کنونی، واقعیتها لزوماً آنگونه که هستند روایت نمیشوند، بلکه رسانهها با تکنیکهای خاص خود، موضوعات را مهم یا بیاهمیت جلوه میدهند تا افکار عمومی را بر اساس اهداف خود شکل دهند.
مدیرکل صدا وسیمای خراسان شمالی با اشاره به اینکه امروز آمادگی جهان برای شنیدن حقایق از سوی ایران قوی و مقتدر بسیار بالاست، تصریح کرد: ما باید با برقراری ارتباط با دانشگاهها و مراکز علمی دنیا، واقعیتهای میدان را به درستی روایت کنیم.
واعظی با تأکید بر اینکه اخبار جنگ از طریق رسانه ملی به شکلی دقیق و شفاف به مخاطبان میرسد، خاطرنشان کرد: ما در این جنگ روایتها، نیازمند ایجاد عمق استراتژیک و قدرت بازدارندگی رسانهای هستیم.
وی در پایان با بیان اینکه رسانههای جبهه مقابل استکبار در این کارزار موفق بودهاند، تصریح کرد: رسانه ملی نیز توانسته است با هوشمندی، به درستی در برابر این هجمهها ایستادگی کرده و افکار عمومی دنیا را نسبت به ماهیت جنگهای امروز و توطئههای آمریکایی-صهیونیستی روشنگری کند.