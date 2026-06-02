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باتوجه به روند فعلی پیشرفت عملیات اجرایی طرح خط ۳ مترو انتظار میرود تست گرم مرحله نخست پایانه آزادگان در روزهای آینده انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، "احسان دباغ نیشابوری" مجری طرح احداث پایانه و پارکینگ آزادگان در خصوص آخرین وضعیت این طرح مهم شهری اظهار داشت:
خط ۳ مترو از جمله پرترددترین خطوط شبکه حمل و نقل ریلی پایتخت به شمار میآید که علاوه بر سرویسدهی به مسافران ۲۴ ایستگاه فعال خود، در آیندهای نه چندان دور و از طریق ایستگاه آزادگان، دسترسی شهروندان شهرستان اسلامشهر به شبکه متروی تهران را نیز میسر میسازد.
وی افزود: پایانه آزادگان به عنوان یکی از مهمترین زیرساختهای شبکه مترو تهران که عملیات اجرایی آن از سال گذشته سرعت گرفته است، ظرف ماههای آینده وارد مرحله تست گرم شده و پیش بینی میشود پس از طی فرآیندهای فنی و ارزیابیهای تخصصی، فاز نخست آن امسال به بهره برداری برسد.
مجری پروژه احداث پایانه و پارکینگ آزادگان تصریح کرد : این مجموعه در محدوده جنوب غرب تهران و در منتهی الیه جنوبی خط ۳ مترو قرار داشته و با تکمیل آن، بخش قابل توجهی از نیازهای عملیاتی، تعمیرات و نگهداری ناوگان خط مذکور تامین خواهد شد. کل پایانه آزادگان در زمینی به مساحت حدود ۵۰ هکتار طراحی شده و در افق نهایی زمان بهره برداری، ظرفیت استقرار و پشتیبانی از ۴۶ رام قطار را خواهد داشت.
وی در مورد روند اجرای پروژه طی سالهای اخیر گفت: عملیات اجرایی پروژه ساخت پایانه آزادگان از آبان ماه ۱۳۹۹ آغاز شد، اما به دلیل محدودیتهای اعتباری و مسائل مربوط به تامین تجیزات، روند پیشرفت آن با فراز و نشیبهایی همراه بود به گونهای که تا تیرماه ۱۴۰۴ میزان پیشرفت فیزیکی پروژه به حدود ۱۵ درصد رسیده بود. با این حال روند اجرای طرح از تابستان سال گذشته شتاب گرفت و علیرغم شرایط ناشی از جنگهای تحمیلی سال ۱۴۰۴، پیشرفت فیزیکی آن هم اکنون به ۳۳ درصد رسیده است.
دباغ نیشابوری در ادامه افزود: طی ماههای اخیر، بخشهای مختلف از فاز نخست این مجموعه شامل خطوط ریلی دسترسی، ساختمان توقفگاه، زیرساختهای فنی و تجهیزاتی مورد نیاز برای بهره برداری اولیه از پایانه آزادگان، مراحل تکمیلی خود را پشت سر گذاشته و پروژه به موعد تست گرم فاز اول خود نزدیک شده است.
گفتنی است؛ فاز نخست پایانه آزادگان با وسعتی بیش از ۲۵ هکتار، امکان استقرار ۲۲ رام قطار را فراهم میکند؛ ظرفیتی که نقش مهمی در افزایش توان عملیاتی خط ۳ مترو و همچنین ارتقاء کیفیت خدمات رسانی به شهروندان ایفا خواهد کرد. بهره برداری از این پایانه میتواند زمینه کاهش سرفاصله حرکتی قطارها، افزایش تعداد قطارهای فعال در شبکه مترو و ایضاً بهبود شاخصهای کیفی خط ۳ را فراهم سازد.