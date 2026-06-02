مدیرکل صمت گیلان از باطل شدن پروانه کشتارگران غیرفعال از امروز خبر داد و گفت: شفاف‌سازی زنجیره تولید تا مصرف و جلوگیری از دریافت بهای بیشتر از قیمت مصوب، موجب ثبات بازار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ تیمور پورحیدری در نشست هم‌اندیشی و بررسی چالش بی ثباتی قیمت مرغ در بازار، در جمع کشتارگران فعال گیلان، گفت: با توجه به آماده سازی و توزیع بیش از ۲۰۰ تن مرغ، از سوی کشتارگران گیلان در هر روز در بازار مصرف، باید علت دقیق نوسان قیمت مرغ از شروع تولید تا مصرف با آسیب شناسی دقیق، مشخص شود.

وی با بیان اینکه تولید مرغ در گیلان ۴۰ درصد نیاز کشور را تامین می‌کند، افزود: در استان، در برخی موارد از پروانه کشتارگران غیرفعال سوءاستفاده می‌شود که برای حذف این تخلفات، از امروز پروانه کشتارگران غیرفعال مرغ باطل می‌شود.

مدیرکل صمت گیلان گفت: برخلاف ادعای فروش عادلانه از سوی مرغداران و کشتارگران در استان، هنوز قیمت و سود مرغ زنده تا مرغ آماده مصرف، به درستی رعایت نمی‌شود و برخی از کشتارگران از دریافت مبالغ غیررسمی پشت فاکتور خبر می‌دهند که به گرانی مرغ دامن می‌زند که البته این موضوع پیگیری خواهد شد.

تیمور پورحیدری گفت: اگر در بازرسی ها، با متخلفان جدی و قاطع برخورد می‌شود، این اقدام ماموران و کارشناسان اداره صمت استان با هدف برخورد با زیاده خواهان و جلوگیری از گرانفروشی که از مطالبات مردم است انجام می‌شود.