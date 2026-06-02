به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز سیستان و بلوچستان، روابط عمومی استانداری در اطلاعیه‌ای اعلام کرد؛ همین راستا مدیرکل دفتر هماهنگی امور سرمایه گذاری و اشتغال استانداری، مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی استان، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و مدیر بازارچه‌های مرزی استانداری از ساعت ۲۰:۳۰ الی ۲۲ شامگاه سه شنبه مورخ ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۵ در محل اجتماع مردمی واقع در خیابان دانشگاه (اتاق بازرگانی) زاهدان، جهت انجام دیدار‌های چهره به چهره و پاسخگویی به مشکلات مردم، مستقر گردند؛ لذا شهروندان عزیز می‌توانند در ساعت یاد شده، جهت پیگیری درخواست‌ها و مشکلات خود به محل تعیین شده مراجعه نمایند.