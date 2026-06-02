فرماندار عباس‌آباد از آغاز رسمی به کار ستاد ساماندهی سواحل با تشکیل کمیته‌های تخصصی بهداشتی، فرهنگی و امدادی برای مدیریت ۲۳ کیلومتر نوار ساحلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ساسان کابلی گفت: در راستای مدیریت جامع گردشگری و ارتقای سطح خدمات در نوار ساحلی، ستاد ساماندهی سواحل شهرستان عباس‌آباد با تشکیل کمیته‌های تخصصی «بهداشت و درمان»، «فرهنگی» و «امدادی» رسماً آغاز به کار کرد تا ظرفیت‌های بی‌بدیل ۲۳ کیلومتر ساحل این منطقه به بهترین شکل بهره‌برداری شود.

وی با اشاره به برنامه‌های ارتقای نشاط اجتماعی افزود: ماموران اجرایی با همکاری شهرداری‌ها، بخشداری‌ها، مجموعه دیار علوی و سپاه پاسداران، برنامه‌های متنوع فرهنگی و تفریحی را هر شب در سواحل اجرا خواهند کرد تا محیطی شاد و پویا برای هموطنان عزیز فراهم آید.

فرماندار عباس‌آباد گفت: طبق آمار‌های ایمنی و با توجه به حوادث سال گذشته، شناسایی ۶۸ نقطه کور و ممنوعه شنا در اولویت قرار گرفته و برای جلوگیری از هرگونه حادثه، ۱۰۵ ناجی غریق در طول نوار ساحلی و حتی در نقاط پرخطر مستقر شده‌اند و همچنین از ظرفیت ۲۸ پلاژ فعال برای مدیریت بهتر تردد‌ها استفاده می‌شود.

کابلی گفت: تحقق شعار «تابستان بدون غرق» اولویت اصلی تمام دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۵ است و در کنار آن، پروژه‌های راهبردی نظیر جاده ساحلی و پیاده‌رو‌های تفریحی با جدیت دنبال می‌شوند تا عباس‌آباد به یکی از نقاط شاخص و پیشرو در گردشگری غرب مازندران تبدیل گردد.