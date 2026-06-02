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همزمان با تشدید برخورد با تغییر کاربری غیرمجاز در پیشوا، ۳۰ مورد ساختوساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستاهای قلعهسین و قشلاق معینآباد به مساحت ۱۱ هزار و ۵۰۰ مترمربع تخریب و به وضعیت اولیه بازگردانده شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرپرست اداره جهاد کشاورزی پیشوا، محسن بنائیان گفت: در راستای اجرای قوانین حفظ اراضی کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرقانونی، عملیات تخریب ساختوسازهای غیرمجاز با حضور دادستان شهرستان، کارکنان امور اراضی جهاد کشاورزی و نیروی انتظامی در برخی مناطق شهرستان انجام شد.
وی افزود: در این عملیات، ۳۰ فقره ساختوساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی روستاهای قلعهسین و قشلاق معینآباد به مساحت ۱۱۵۰۰ مترمربع قلعوقمع و اراضی به حالت اولیه اعاده شد.
بنائیان با بیان اینکه این اقدام در راستای صیانت از امنیت غذایی، حفظ منابع طبیعی و مقابله با زمینخواری انجام شده است، تأکید کرد: تغییر کاربری اراضی کشاورزی علاوه بر تهدید امنیت غذایی، موجب تخریب محیطزیست و ازبینرفتن منابع آبی میشود.
وی همچنین خاطرنشان کرد: با هرگونه ساختوساز غیرمجاز در اراضی کشاورزی قاطعانه برخورد خواهد شد و شهروندان باید پیش از هرگونه اقدام عمرانی، استعلام لازم را از مراجع ذیصلاح دریافت کنند.