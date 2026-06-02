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طبق پیشبینی ادارهکل هواشناسی آذربایجان غربی، پس از وزش بادهای شدید در سطح استان طی امروز، از روز چهارشنبه احتمال وقوع رگبارهای متناوب بارانی، تگرگ و سیلاب در مناطق شمالی و مرکزی آذربایجان غربی وجود دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی در تازهترین گزارش خود، از احتمال وقوع پدیدههای جوی شدید از روز چهارشنبه خبر داد.
بر اساس نقشههای پیشبینی، پس از وزش بادهای نسبتا شدید در امروز، از روز چهارشنبه امواج تراز میانی جو باعث ایجاد رگبارهای متناوب بارانی در مناطق شمالی و مرکزی استان خواهد شد.
احتمال وقوع تگرگ و بادهای شدید در این مناطق بسیار بالا بوده و به دلیل ماهیت ناگهانی بارشها، خطر آبگرفتگی معابر و جاری شدن سیلاب در رودخانهها و مسیلها جدی است.
اداره کل هواشناسی آذربایجان غربی همچنین پیشبینی کرده وضعیت دما تا پایان هفته با تغییرات قابل توجهی همراه نخواهد بود.