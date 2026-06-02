به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران اجرای دو پویش «اطعام علوی» و «به عشق علی (ع)» را با هدف حمایت از نیازمندان و ایتام آغاز کرد.

آغاز پویش‌های «اطعام علوی» و «به عشق علی (ع)» همزمان با عید غدیر

آغاز پویش‌های «اطعام علوی» و «به عشق علی (ع)» همزمان با عید غدیر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ محمد دهرویه، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران، با تشریح اهداف پویش «اطعام علوی» اظهار کرد: این پویش با رویکردی مردمی و با بهره‌گیری از ظرفیت خیرین و مراکز نیکوکاری، با هدف تأمین غذای گرم برای خانواده‌های نیازمند در سراسر استان تهران اجرا می‌شود.

وی روش‌های مشارکت نقدی در این پویش را به شرح زیر اعلام کرد:

کد دستوری :#۱*۰۲۱*۸۸۷۷

شماره کارت: ۶۰۶۷۹۹۷۹۰۰۰۲۰۰۸

سامانه سما: sama.emdad.ir

تلفن گویا: ۷۳۵۵-۰۲۱

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان تهران همچنین درباره پویش «به عشق علی (ع)» گفت: این پویش همزمان با دهه امامت و ولایت و در ایام عید غدیر برگزار می‌شود و با هدف توسعه حمایت از طرح اکرام ایتام و محسنین اجرایی شده است.

به گفته وی، روش‌های مشارکت در این پویش نیز شامل موارد زیر است:

ارسال عدد ۱ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۱

مراجعه به سامانه اکرام: ekram.emdad.ir

تماس با خانه اکرام: ۰۲۱۶۸۴۸۱۰۰۰

دهرویه در پایان با قدردانی از همراهی خیرین و مردم نیکوکار، تأکید کرد: کمیته امداد همواره قدردان مشارکت مردم در حمایت از خانواده‌های نیازمند است و امید می‌رود با استقبال از این پویش‌ها، بخشی از مشکلات معیشتی مددجویان کاهش یابد.