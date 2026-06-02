آغاز پویشهای «اطعام علوی» و «به عشق علی (ع)» همزمان با عید غدیر
به مناسبت فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، کمیته امداد امام خمینی (ره) استان تهران اجرای دو پویش «اطعام علوی» و «به عشق علی (ع)» را با هدف حمایت از نیازمندان و ایتام آغاز کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
؛ محمد دهرویه، معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان تهران، با تشریح اهداف پویش «اطعام علوی» اظهار کرد: این پویش با رویکردی مردمی و با بهرهگیری از ظرفیت خیرین و مراکز نیکوکاری، با هدف تأمین غذای گرم برای خانوادههای نیازمند در سراسر استان تهران اجرا میشود.
وی روشهای مشارکت نقدی در این پویش را به شرح زیر اعلام کرد:
کد دستوری :#۱*۰۲۱*۸۸۷۷
شماره کارت: ۶۰۶۷۹۹۷۹۰۰۰۲۰۰۸
سامانه سما: sama.emdad.ir
تلفن گویا: ۷۳۵۵-۰۲۱
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان تهران همچنین درباره پویش «به عشق علی (ع)» گفت: این پویش همزمان با دهه امامت و ولایت و در ایام عید غدیر برگزار میشود و با هدف توسعه حمایت از طرح اکرام ایتام و محسنین اجرایی شده است.
به گفته وی، روشهای مشارکت در این پویش نیز شامل موارد زیر است:
ارسال عدد ۱ به سرشماره ۳۰۰۰۳۳۳۳۲۱
مراجعه به سامانه اکرام: ekram.emdad.ir
تماس با خانه اکرام: ۰۲۱۶۸۴۸۱۰۰۰
دهرویه در پایان با قدردانی از همراهی خیرین و مردم نیکوکار، تأکید کرد: کمیته امداد همواره قدردان مشارکت مردم در حمایت از خانوادههای نیازمند است و امید میرود با استقبال از این پویشها، بخشی از مشکلات معیشتی مددجویان کاهش یابد.