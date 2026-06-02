آیت الله سبحانی با اشاره به نظر اسلام در خصوص مذاکره با دشمن گفت: اسلام، مسلمانان را به داشتن قدرت و مذاکره با هم توصیه می‌کند و مذاکره مضر نیست بلکه نتیجه مذاکره مهم است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، آیت الله جعفر سبحانی در دیدار محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: دولت باید در شرایط کنونی بر قیمت گذاری‌ها نظارت کند و زمینه‌های تحکیم وحدت ملی را بیش از پیش فراهم کند.

این مرجع تقلید با تاکید بر اینکه برای پیروزی در برابر دشمنان نیاز به وحدت و همدلی داریم گفت: رئیس جمهور در سخت‌ترین موقع مسئولیت را پذیرفت و خداوند هم به ملت و دولت ایران هم کمک خواهد کرد.

وی با اشاره به روند مذاکرات میان ایران و آمریکا تصریح کرد: باید پشتیبان مذاکره و تابع نتیجه خوب از مذاکرات باشیم و مذاکره خوب باید بر اساس منافع جمعی و ملی کشور باشد.

آیت الله سبحانی با بیان اینکه اسلام، مسلمانان را به داشتن قدرت و مذاکره با هم توصیه می‌کند خاطرنشان کرد: مذاکره مضر نیست و نتیجه مذاکره مهم است.

این مرجع تقلید خاطرنشان کرد: نظر شخصی من این است که از تجربه و دانش افراد دیگر هم در حوزه‌های مختلف که در طول بیش از ۴۰ سال گذشته خدمت کرده‌اند استفاده شود و از تجربیات و نظرات آنان هم بهره گرفته شود.

محسن حاجی میرزایی رئیس دفتر رئیس جمهور همچنین با آیت الله جوادی آملی از مراجع تقلید دیدار و گفت‌و‌گو کرد.