به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، نشست توسعه ورزش‌های همگانی در بوستان‌های پایتخت با حضور داود گودرزی، معاون خدمات شهری و محیط زیست شهرداری تهران، مریم اردبیلی مدیرکل امور زنان و خانواده شهرداری، اجاقی رئیس سازمان ورزش شهرداری، نوبخت مدیرعامل سازمان بوستان‌ها و جمعی از مدیران شهری برگزار شد.

گودرزی در این نشست با اشاره به وجود هزار ایستگاه اختصاصی ورزش بانوان در تهران، بر ضرورت برنامه‌ریزی ویژه برای توسعه ورزش‌های اختصاصی بانوان در مکان‌ها و بوستان‌های مخصوص ایشان تأکید کرد و گفت: در هر منطقه، یک ایستگاه ورزشی اختصاصی بانوان در قالب طرح خدمت راه‌اندازی خواهد شد.

ساخت یک زورخانه در هر منطقه در دستور کار

وی افزود: با مشارکت فدراسیون ورزش‌های پهلوانی و زورخانه‌ای، طراحی و ساخت یک زورخانه در هر یک از بوستان‌های مناطق ۲۲‌گانه در دستور کار قرار می‌گیرد که در صورت تصویب و اجرا، ظرفیت ورزش‌های پهلوانی در پایتخت افزایش چشمگیری خواهد یافت.

معاون خدمات شهری همچنین از برنامه شهر فعال خبر داد و تصریح کرد: تلاش می‌کنیم افزون بر توسعه ورزش همگانی، در هر بوستان فرامنطقه‌ای یک رشته ورزشی تخصصی را به عنوان بوستان تخصصی تعریف کنیم. این طرح در حال آماده‌سازی است.

به گفته گودرزی، برای تحقق این اهداف از ظرفیت سایر دستگاه‌ها و بخش خصوصی نیز استفاده می‌شود و کارگروه مشترکی متشکل از معاونت خدمات شهری، اداره کل امور بانوان و سازمان ورزش، مسئولیت تهیه طرح‌ها را بر عهده خواهد داشت.