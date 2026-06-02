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تسریع روند تأمین مالی پروژههای گردشگری، در دستور کار وزارت میراثفرهنگی و بانک رفاه قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مدیرکل تسهیلات و تأمین منابع مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی در نشست هماهنگی و بررسی آخرین وضعیت پروژههای گردشگری معرفیشده به بانک رفاه ، با اشاره به روند رو به رشد تأمین مالی طرحهای گردشگری گفت: تسریع در پرداخت تسهیلات به پروژههای معرفیشده ، میتواند نقش مؤثری در توسعه سرمایهگذاری، تکمیل طرحهای نیمهتمام و افزایش ظرفیتهای گردشگری کشور ایفا کند.
محمد حسین عسگرپور افزود: در قالب همکاری با بانک رفاه و از محل منابع صندوق توسعه ملی، تاکنون ۴۱ طرح گردشگری با مجموع تسهیلات درخواستی ۲۱ هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال و حجم سرمایهگذاری بیش از ۱۰۲ هزار و ۳۹۲ میلیارد ریال به این بانک معرفی شده است که از این تعداد، ۶ طرح به ارزش ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد ریال موفق به اخذ مصوبه تسهیلات شدهاند.
وی گفت : سه طرح دیگر نیز از محل گواهی سپرده خاص و با مجموع تسهیلات درخواستی ۱۰ هزار و ۹۰۰ میلیارد ریال به بانک رفاه معرفی شدهاند که فرآیند بررسی و ارزیابی آنها در حال انجام است.
جلسه هماهنگی و بررسی آخرین وضعیت پروژههای گردشگری معرفیشده به بانک رفاه با حضور رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی و مدیرعامل بانک رفاه برای دریافت تسهیلات، با هدف تسریع روند تأمین مالی و رفع موانع پیش روی سرمایهگذاران این حوزه برگزار شد.
در این نشست علیاصغر شالبافیان رئیس مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی، اسماعیل للهگانی مدیرعامل بانک رفاه و محمد حسین عسگرپور مدیرکل تسهیلات و تأمین منابع مرکز سرمایهگذاری و امور اقتصادی ، آخرین وضعیت طرحهای معرفیشده به بانک رفاه را بررسی کردند و راهکارهای تسریع در پرداخت تسهیلات به متقاضیان را به بحث و تبادل نظر گذاشتند.
همچنین در این جلسه بر ضرورت حمایت از سرمایهگذاری در صنعت گردشگری و نقش نظام بانکی در توسعه زیرساختهای این بخش تأکید شد. همچنین طرفین بر تداوم همکاریهای مشترک برای تسهیل دسترسی سرمایهگذاران به منابع مالی و رفع موانع اجرایی تأمین اعتبار پروژهها توافق کردند.