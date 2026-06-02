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۲۴ کارگزار صندوق بیمه اجتماعی از مجموع ۳۱ کارگزار فعال خراسان جنوبی در ارزیابی کارگزاران برتر کشور در جمع برگزیدگان کشوری قرار گرفتند و دو کارگزاری استان نیز موفق به کسب رتبههای نخست و سوم کشور شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان گفت: ۲۴ کارگزار از مجموع ۳۱ کارگزار فعال خراسان جنوبی، معادل ۸۰ درصد شبکه کارگزاری خراسان جنوبی، در جمع ۳۱۴ کارگزار منتخب کشور قرار گرفتند.
اسدی افزود: در میان برگزیدگان، کارگزاری ۶۰۰۴۴ به مدیریت طاهره ابراهیمی از شهرستان قاینات با کسب ۹۲.۹ امتیاز، رتبه نخست کشوری و کارگزاری ۶۰۰۰۱ به مدیریت معصومه صمدی از شهرستان زیرکوه با کسب ۹۱.۶ امتیاز، موفق به کسب رتبه سوم کشور شدند.
وی گفت: کارگزاران برتر بر اساس شاخصهای تخصصی و عملکردی شامل امتیاز جذب بیمهشدگان جدید، امتیاز تمدید بیمهپردازی، امتیاز تبدیل بیمهشدگان غیرفعال به فعال و همچنین امتیاز اتصال خالص به غیرفعال کل انتخاب شدهاند؛ شاخصهایی که بیانگر میزان اثربخشی و تلاش مستمر کارگزاران در توسعه پوشش بیمهای و ارائه خدمات مطلوب به جامعه هدف صندوق است.