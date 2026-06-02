مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان بر لزوم ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد فضای رقابتی در زنجیره تولید نان و دستیابی به قیمت‌های عادلانه و کارشناسی تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا عبیات با تاکید بر لزوم ارتقای کیفیت خدمات و ایجاد فضای رقابتی در زنجیره تولید نان، خواستار همکاری اتحادیه‌های نانوایان و سازمان‌های مربوطه برای دستیابی به قیمت‌های عادلانه و کارشناسی شد و بیان کرد: برای دستیابی به بهترین راهکار در زمینه قیمت‌گذاری آرد، مقرر شده است اتحادیه‌های نانوایان و اداره‌کل غله استان، آنالیز دقیق قیمت‌های مورد نظر خود را برای بررسی‌های کارشناسی به معاونت اقتصادی استانداری ارسال کنند تا بر اساس داده‌های واقعی، تصمیمات لازم در این خصوص اتخاذ شود.

وی با اشاره به ضرورت شفافیت در زنجیره توزیع آرد افزود: ایجاد فضای رقابتی و رفع کامل هرگونه انحصار در بخش حمل‌ونقل آرد از اولویت‌های حوزه اقتصادی استان است.

عبیات عنوان کرد: در همین راستا، اتاق اصناف مکلف شد مراحل مزایده حمل آرد و فراخوان‌های عمومی را با هدف کاهش هزینه‌های توزیع و ارتقای کیفیت خدمات، به سرعت اجرایی کند.

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان همچنین بر اهمیت پایداری تولید در شرایط اضطراری تاکید کرد و اظهار داشت: نوسازی تجهیزات کارخانجات آرد استان ضرورت دارد و در این زمینه، سازمان صنعت، معدن و تجارت مکلف به پیگیری پرداخت تسهیلات بانکی برای تجهیز کارخانجات به ژنراتور‌های برق است تا از پایداری تولید در تمامی شرایط اطمینان حاصل شود.

وی خواستار ارائه راهکار‌های عملیاتی برای بهبود زنجیره تامین آرد و نان استان و پایش مستمر عملکرد واحد‌های تولیدی در این بخش از سوی دستگاه‌های مربوطه شد.

بر اساس اعلام مدیرکل غله خوزستان، ۱۸ کارخانه آرد در استان به صورت مستمر و پایدار در حال فعالیت هستند و آرد مورد نیاز نانوایان سهمیه‌بگیر، روستاییان و عشایر را تامین می‌کنند.