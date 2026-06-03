\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627\u0648\u0633\u06cc\u0645\u0627\u0641 \u0645\u0631\u06a9\u0632 \u0627\u0631\u062f\u0628\u06cc\u0644 \u0627\u0632 \u062f\u0644\u0650 \u06a9\u0627\u0631\u06af\u0631\u0648\u0647 \u0647\u0627\u06cc \u062c\u0647\u0627\u062f\u06cc\u060c \u0646\u0647\u0627\u0644\u0650 \u06cc\u06a9 \u062a\u062d\u0648\u0644\u0650 \u062a\u0627\u0632\u0647 \u0633\u0628\u0632 \u0634\u062f\u0647\u061b \u0627\u0646\u06af\u0648\u0631 \u0641\u0631\u0646\u06af\u06cc\u061b \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644\u06cc \u06a9\u0647 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u063a\u0630\u0627\u06cc\u06cc \u0631\u0627 \u0628\u0627 \u0633\u0648\u062f\u0622\u0648\u0631\u06cc \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f\u06cc \u06af\u0631\u0647 \u0632\u062f\u0647.\n\u0627\u06cc\u0646 \u0628\u0627\u0631\u060c \u0646\u06af\u0627\u0647 \u0646\u0648\u0622\u0648\u0631\u0627\u0646\u0647 \u0628\u0647 \u06af\u06cc\u0627\u0647\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0631\u0648\u06cc\u06cc \u0648 \u0645\u062d\u0635\u0648\u0644\u0627\u062a \u0628\u0627\u0627\u0631\u0632\u0634\u060c \u0648\u0639\u062f\u0647 \u0641\u0631\u062f\u0627\u06cc\u06cc \u067e\u0631\u0628\u0627\u0631 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u0627\u0646 \u0645\u0646\u0637\u0642\u0647 \u0645\u06cc \u062f\u0647\u062f.\n\n\n\u0627\u0646\u06af\u0648\u0631 \u0641\u0631\u0646\u06af\u06cc\u061b \u0633\u0648\u062f \u067e\u0627\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u062f\u0631 \u0633\u0627\u06cc\u0647 \u0646\u0648\u0622\u0648\u0631\u06cc \u062c\u0647\u0627\u062f\u06cc\n