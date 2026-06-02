به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیرکل گمرکات استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی گفت: از ابتدای امسال ۵۲۵ هزار و ۲۰ تُن کالای تولیدی به ارزش ۹۴ میلیون و ۴۲۴ هزار و ۹۳۱ دلار از گمرکات بیرجند، ماهیرود و گمرک مستقر در بازارچه مرزی ماهیرود به خارج از کشور صادر شد که از نظر ارزش ۵۱ درصد و از نظر وزن ۸۱ درصد در مقایسه با مدت مشابه پارسال افزایش داشته است.

کوهگرد عمده اقلام صادرات قطعی گمرک استان در این مدت را انواع شمش آهن، سیمان، صیفی جات، هیدروکربن، انواع ورق مصنوعات پلاستیکی، قیر و تخم مرغ اعلام کرد.

وی گفت: عمده این اقلام به کشور‌های عراق، پاکستان، افغانستان، ترکیه و ترکمنستان صادر شده است.

مدیرکل گمرکات استان گفت: همچنین از ابتدای امسال دو هزار و ۶۳۶ تُن کالا به ارزش ۴ میلیون و ۷۴۸ هزار دلار به استان وارد شده که واردات کالا به استان از نظر ارزش ۱۸۶ درصد و از نظر وزن ۵۱۹ درصد افزایش داشته است.

کوهگرد عمده‌ی اقلام وارداتی به استان را برنج، کنجد، اینورتر خورشیدی، دستگاه‌های مرتبط با استخراج معدن، حبوبات، کشمش و صفحه خورشیدی برشمرد.