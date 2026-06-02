از پیشکسوتان و فاتحان عملیات آزادسازی خرمشهر در مراسمی با حضور جمعی از فرماندهان نظامی و مسئولان محلی در این شهرستان تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، در مراسمی که با حضور جمعی از فرماندهان نظامی و مسئولان محلی در خرمشهر برگزار شد، از پیشکسوتان و فاتحان عملیات غرورآفرین آزادسازی خرمشهر تجلیل شد.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان خرمشهر، در این مراسم ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، از اعزام پیشکسوتان دفاع مقدس و خرمشهری‌ها به زیارت بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) و نیز برگزاری آیین‌های عزاداری سنتی خرمشهری خبر داد.

سرهنگ محمد لویمی خطاب به فاتحان خرمشهر تأکید کرد: شما این حماسه را دیروز آفریدید و امروز ایران قوی مدیون شماست.

در ادامه، حجت الاسلام عادل پور، امام جمعه خرمشهر، با اشاره به جایگاه رفیع رزمندگان دفاع مقدس گفت: رزمندگان دفاع مقدس هم رزمنده اند و هم فاتح خرمشهر؛ شما یادگاران امام راحل هستید. شما امام را عزت بخشیدید و یار امام شهید انقلاب بودید.

امام جمعه خرمشهر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در آموزش‌های نظامی و ایست‌های بازرسی، حضور پیشکسوتان دفاع مقدس همواره مشهود و قابل تقدیر است، افزود: «شما از جهادگران واقعی انقلاب اسلامی هستید.