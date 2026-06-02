به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سردار فرامرز به‌گذر ضمن تشریح جزئیات طرح عملیاتی مبارزه با سارقین منزل، از اشراف اطلاعاتی دقیق پلیس بر شبکه‌های سرقت خبر داد.

چرخشِ معنادار در آمار؛ از کاهش کشف تا اقتدار پلیس

سردار به‌گذر با اشاره به تحلیل‌های آماری پیش از این طرح گفت: ما شاهد روند کاهشی ۳.۸ درصدی در کشف سرقت‌های منزل بودیم. این وضعیت برای پلیس آگاهی یک هشدار عملیاتی بود. با طراحی و اجرای این طرح ضربتی ۳ روزه در سراسر کشور، نه تنها این روند منفی را متوقف کردیم، بلکه موفق شدیم شاخص کشف را به ۲.۴ درصد افزایش دهیم. این آمار نشان می‌دهد که پلیس آگاهی برای هر نوع کد تبهکارانه در کشور، پاسخ فنی و عملیاتی دارد.

پلیس با اشراف کامل اطلاعات ماموریت‌های خود را انجام می‌دهد

جانشین پلیس آگاهی فراجا ضمن هشدار به مجرمان تصریح کرد: سارقانی که گمان می‌کنند با تغییر شهر یا پنهان شدن در سایه‌ها می‌توانند از چنگ قانون بگریزند، باید بدانند که ما دیگر در فضای سنتی کار نمی‌کنیم. طرح‌های ما بر اساس راهبرد اشراف اطلاعات تنظیم می‌شود؛ یعنی ما می‌دانیم کجا، کی و چگونه جرم رخ می‌دهد. ما پیش از آنکه سارقان تصمیم به ورود به خانه‌ای بگیرند، تحرکات احتمالی آنها را رصد می‌کنیم.

جانشین پلیس آگاهی فراجا، با اعلام کشف ۳۳۸ فقره سرقت در این بازه کوتاه، از تغییر معنادار تراز کشف جرم خبر داد و تأکید کرد: پلیس نه تنها در واکنش به جرم، بلکه در پیش‌دستی برای ضربه به باند‌های سازمان‌یافته، از طرح‌های نوین کشف و اشراف اطلاعات بهره می‌برد؛ پیامی روشن برای تمام سارقانی که خیال امنیت کاذب دارند.

رونمایی از طرح‌های جدید هوشمند در دستگیری سارقین

سردار به‌گذر با تأکید بر اینکه این عملیات تنها آغاز یک زنجیره است، افزود: برای سایر جرایم نیز طرح‌های عملیاتی ویژه‌ای تدوین شده است. برنامه‌ریزی‌های ما اکنون بر مبنای طرح‌های هوشمند استوار است، قواعدی که حلقه محاصره برای مجرمان را تنگ‌تر و فضای تنفس را برای آنها ناامن‌تر می‌کند، سارقان بدانند هر سرقتی که انجام شود، پرونده‌اش در لیست «اولویت‌های کشف فوری» قرار می‌گیرد و دیر یا زود، دستبند قانون بر دستانشان خواهد نشست.

پایان «حریم امن» برای سارقان

جانشین پلیس آگاهی فراجا گفت: دستگیری این ۲۵۹ نفر، تنها یک عدد نیست؛ بلکه نشان‌دهنده توان پلیس برای هماهنگی سراسری است. به مردم اطمینان می‌دهیم که امنیت حریم خصوصی‌شان، خط قرمز پلیس آگاهی است. سارقان منزل باید بدانند که هیچ نقطه‌ای در کشور برای آنها امن نیست. ما متمرکز، هدفمند و هوشمندانه در حال پاکسازی فضای وقوع جرم هستیم و این طرح‌ها تا رسیدن به امنیت پایدار با قدرت ادامه خواهد یافت.