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گزارش آمار عملکرد بازار بیمه که مطابق با ارقام خوداظهاری شرکتهای بیمه در سامانه سنهاب بارگذاری شده، منتشر شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، اداره کل روابط عمومی و امور بینالملل بیمه مرکزی، مبلغ حق بیمه تولیدی صنعت بیمه در فروردینماه سال جاری به ۵۷.۵ هزار میلیارد تومان رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۲.۳ درصد افزایش یافته است. این رشد در شرایطی محقق شده که بازار بیمه در ابتدای سال با تغییراتی در ترکیب رشتههای بیمهای و جابهجایی سهم برخی رشتهها مواجه بوده و بخشی از رشد حق بیمه تولیدی نیز متأثر از توسعه فعالیتهای بیمهای در رشتههای دارای ارزش افزوده بالاتر بوده است.
تعداد بیمهنامههای صادره نیز در این مدت به حدود ۴.۳ میلیون فقره رسید. هرچند این شاخص در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳.۸ درصد کاهش داشته است، اما مقایسه روند تعداد بیمهنامهها و حق بیمه تولیدی نشان میدهد که متوسط ارزش قراردادهای بیمهای افزایش یافته و ترکیب پرتفوی بازار نسبت به سال گذشته دستخوش تغییر شده است.
بر اساس آمار منتشرشده، شرکتهای بیمه در یکماهه نخست سال ۱۴۰۵ بیش از ۳۰.۹ هزار میلیارد تومان خسارت پرداخت کردهاند که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹.۶ درصد رشد نشان میدهد. در مقابل، تعداد خسارتهای پرداختی با ۲۱.۱ درصد کاهش به حدود ۵.۶ میلیون مورد رسیده است. این وضعیت بیانگر آن است که رشد مبلغ خسارتها بیش از آنکه ناشی از افزایش تعداد خسارتها باشد، تحت تأثیر افزایش مبالغ پرداختی و تغییر ترکیب خسارتهای واقعشده در برخی رشتههای بیمهای قرار داشته است.
یکی از شاخصهای مهم ارزیابی عملکرد بازار بیمه، نسبت خسارت است که از تقسیم خسارت پرداختی بر حق بیمه تولیدی به دست میآید. این شاخص در پایان فروردینماه سال جاری به ۵۳.۸ درصد رسید که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۶ واحد افزایش یافته است. البته با توجه به اینکه تنها یک ماه از سال سپری شده و بخشی از خسارتهای واقع شده هنوز اعلام نشده است، تحلیل دقیقتر این شاخص نیازمند بررسی عملکرد ماههای آتی خواهد بود.
بر اساس این گزارش، بخش غیردولتی همچنان سهم عمدهای از بازار بیمه کشور را در اختیار دارد؛ بهگونهای که ۸۳.۶ درصد از حق بیمه تولیدی و ۸۵.۸ درصد از خسارت پرداختی توسط شرکتهای بیمه غیردولتی به ثبت رسیده است. این موضوع بیانگر نقش پررنگ شرکتهای خصوصی در تأمین پوششهای بیمهای و پاسخگویی به تعهدات بازار است.
در بررسی ترکیب رشتههای بیمهای، بیمه زندگی با سهم ۳۵.۶ درصدی از حق بیمه تولیدی و ۳۸.۳ درصدی از خسارت پرداختی، بیشترین سهم را در بازار بیمه به خود اختصاص داده است. پس از آن، رشتههای شخص ثالث و مازاد با ۲۱.۱ درصد از حق بیمه و ۱۴.۹ درصد از خسارت پرداختی و رشته درمان با ۱۹.۹ درصد از حق بیمه و ۳۶.۳ درصد از خسارت پرداختی قرار دارند. افزایش سهم بیمههای زندگی در پرتفوی بازار، یکی از مهمترین تحولات صنعت بیمه در آغاز سال ۱۴۰۵ محسوب میشود که بر ترکیب کلی بازار و روند رشد شاخصهای عملکردی تأثیر قابل توجهی گذاشته است.
این گزارش در پایان نشان میدهد که بازار بیمه در نخستین ماه سال ۱۴۰۵ ضمن حفظ روند رشد حق بیمه تولیدی، شاهد تغییراتی در ساختار پرتفوی، سهم رشتههای بیمهای و الگوی پرداخت خسارت بوده است؛ روندی که میتواند در ماههای آینده تصویر روشنتری از جهتگیری بازار بیمه کشور ارائه دهد.