تجلیل از برگزیدگان جشنواره خوارزمی در دهدشت
آیین اختتامیه یازدهمین دوره جشنواره نوجوان خوارزمی در دهدشت برگزار شد.
این جشنواره در ۱۳ محورمیان دانشآموزان استان برگزار شد و فرصتی برای شناسایی استعدادها، پرورش خلاقیت و ارائه ایدههای نو فراهم کرد.
مسئولان برگزاری این رویداد، جشنواره نوجوان خوارزمی را بستری مؤثر برای تقویت تفکر خلاق، مهارتآموزی و کارآفرینی نسل جوان عنوان کردند.
در کنار این جشنواره دانش اموزان دست ساختههای خود را در معرض عموم قرار دادند.
برگزاری موفق این دوره در دهدشت، نشاندهنده ظرفیت علمی و استعدادهای درخشان نوجوانان این منطقه است.