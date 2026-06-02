به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، در این مراسم، از ۱۶۰ دانش‌آموز نخبه برگزیده در مرحله کشوری، استانی و شهرستانی همچنین داوران، ناظران علمی و مدیران مدارس تجلیل شد.

این جشنواره در ۱۳ محورمیان دانش‌آموزان استان برگزار شد و فرصتی برای شناسایی استعدادها، پرورش خلاقیت و ارائه ایده‌های نو فراهم کرد.

مسئولان برگزاری این رویداد، جشنواره نوجوان خوارزمی را بستری مؤثر برای تقویت تفکر خلاق، مهارت‌آموزی و کارآفرینی نسل جوان عنوان کردند.

در کنار این جشنواره دانش اموزان دست ساخته‌های خود را در معرض عموم قرار دادند.