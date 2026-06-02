مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران با قدردانی از همراهی شهروندان تهرانی در مدیریت مصرف سوخت، تأکید کرد: در اوضاع کنونی، مدیریت مصرف حتی در حد یک لیتر فرآورده نیز ارزشمند است و به پایداری هرچه بیشتر شبکه توزیع سوخت کمک می‌کند.

مدیریت مصرف حتی در حد یک لیتر، به پایداری شبکه توزیع کمک می‌کند

مدیریت مصرف حتی در حد یک لیتر، به پایداری شبکه توزیع کمک می‌کند

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما فریدون یاسمی با اشاره به اقدام‌های منطقه تهران در حفظ پایداری عرضه سوخت پس از حملات هوایی آمریکایی ـ صهیونیستی به تأسیسات و انبار‌های نفت تهران در جنگ تحمیلی سوم، گفت: با تلاش شبانه‌روزی کارکنان، همکاری جایگاه‌داران استان تهران و پشتیبانی ناوگان حمل‌ونقل، سوخت‌رسانی به تهران بزرگ و سایر نقاط استان بی‌وقفه در حال انجام است.

وی با قدردانی از همکاری و همدلی در بدنه صنعت نفت، تصریح کرد: با پیش‌بینی‌های انجام‌شده پیش از آسیب به انبار‌های نفت، ذخیره‌سازی راهبردی فرآورده در جایگاه‌های عرضه سوخت مایع انجام شده بود و هم‌اکنون نیز تأمین سوخت استان تهران با قوت ادامه دارد.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه تهران با تأکید به نظارت دقیق و مستمر بر روند توزیع انواع فرآورده‌های نفتی، بیان کرد: ناوگان حمل‌ونقل فرآورده‌ها به سامانه موقعیت‌یاب (جی‌پی‌اس) مجهز است تا از هرگونه عرضه خارج از شبکه جلوگیری شود.

یاسمی با قدردانی از صبوری و همراهی شهروندان تهرانی در مدیریت مصرف سوخت، تأکید کرد: در اوضاع کنونی، مدیریت مصرف حتی در حد یک لیتر فرآورده نیز ارزشمند است و به پایداری هرچه بیشتر شبکه توزیع سوخت کمک می‌کند.

وی با اشاره به راه‌اندازی سامانه صدور آنی کارت هوشمند سوخت در کشور گفت: همسو با رفاه حال شهروندان، کاهش زمان انتظار و تسریع در فرایند دریافت کارت سوخت، سامانه صدور آنی کارت سوخت در نواحی ۱۳‌گانه منطقه تهران راه‌اندازی شده است.