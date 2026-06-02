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مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه شهید بهشتی در اطلاعیهای از تغییر در تقویم امتحانات پایان نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در اطلاعیه مدیریت خدمات آموزشی دانشگاه شهید بهشتی آمده؛ با توجه به مصوبه هیئت رئیسه دانشگاه و با عنایت به آغاز امتحانات پایانترم از روز شنبه ۱۳ تیر ، به دلیل تداخل زمانی با برگزاری آزمون سراسری مقطع کارشناسیارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵، تمهیدات جدیدی برای برگزاری امتحانات اتخاذ شد.
طبق تصمیم اتخاذ شده، تمامی امتحانات پایانترم که پیشتر برای روز پنجشنبه ۱۸ تیر برنامهریزی شده بود، لغو و به روز شنبه ۲۷ تیر منتقل گردید.
از تمامی دانشجویان تقاضا میشود ، ضمن برنامهریزی دقیق ، به اطلاعیههای بعدی دانشگاه در این زمینه توجه داشته باشند.