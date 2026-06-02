همزمان با فرارسیدن سالروز تاریخی انتخاب آیت‌الله سید علی حسینی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ایران، پادکست «یاقوت» از شبکه رادیویی سلامت، به معرفی زندگینامه و بررسی دستاورد‌های ایشان می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پادکست «یاقوت» در تاریخ‌های ۱۲ تا ۱۵ خرداد ماه، میزبان بخش‌هایی از زندگی پربرکت و خدمات ارزشمند رهبر شهید انقلاب اسلامی آیت الله العظمی امام خامنه‌ای خواهد بود.

این برنامه تلاش دارد با روایت گوشه‌هایی از زندگی‌نامه حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و بیان دستاورد‌های ارزنده ایشان در عرصه‌های مختلف، نقش ایشان در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی و خدمت به مردم را به تصویر بکشد.

پادکست «یاقوت» هر روز راس ساعت ۱۱ و ۳۵ دقیقه از موج اف‌ام ردیف ۱۰۲ مگاهرتز پخش می‌شود.

همچنین علاقه‌مندان می‌توانند این پادکست را از بستر‌های فضای مجازی رادیو سلامت به نشانی @radiosalamat شنیده و به آن دسترسی داشته باشند.