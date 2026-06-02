به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در این مراسم که با هدف تجلیل از فعالیت‌های علمی و ترویجی طلاب برگزار شد، دهمین مجموعه از منشورات و آثار علمی مرکز نشر مدرسه علمیه دارالسلام رونمایی شد.

از نکات برجسته این همایش، افتتاح رسمی «شبکه تلویزیون تعاملی نشرا» بود که با هدف بهره‌گیری از فناوری‌های نوین در جهت ترویج معارف دینی و تسهیل ارتباط میان حوزه و جامعه راه‌اندازی شده است. همچنین در این آیین، «انجمن مبلغان جهانی قرآن امام شهید خامنه‌ای» با هدف سازماندهی و تقویت فعالیت‌های تبلیغی در عرصه بین‌الملل به‌طور رسمی آغاز به کار کرد.

در این مراسم که با حضور مهدی صالحی، شهردار منطقه۲ تهران و خورشا، عضو هیئت علمی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه تهران برگزار شد، بر اهمیت هم‌افزایی میان نهاد‌های شهری و حوزه‌های علمیه در ارتقای فرهنگ دینی در سطح محلات تأکید شد. مهدی صالحی در بخشی از این مراسم ضمن اشاره به ظرفیت‌های بالای حوزه‌های علمیه در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سرمایه‌های فرهنگی منطقه، از آمادگی مدیریت شهری برای حمایت از طرح‌های علمی و تبلیغی مدرسه علمیه دارالسلام خبر داد.

در پایان این مراسم، از طلاب ممتاز این مدرسه و همچنین حافظان قرآن کریم تقدیر به عمل آمد. این رویداد با حضور مدیران حوزه‌های علمیه، ائمه جماعات منطقه۲ و جمعی از طلاب و اساتید به کار خود پایان داد.