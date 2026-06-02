پخش زنده
امروز: -
شاخص برخورداری روستاهای آذربایجان غربی از جادههای آسفالته به ۸۱.۶۷ درصد رسید. مدیرکل راهداری استان از اعزام تیمهای عملیاتی برای آسفالت ۱۷۶ کیلومتر از محورهای روستایی در سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی از افزایش شاخص برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان از راه آسفالته به ۸۱.۶۷ درصد خبر داد.
ارسلان شکری گفت: با اجرای گسترده طرحهای بهسازی و آسفالت راههای روستایی، استان در این حوزه موفق به کسب رتبه برتر کشوری شده است.
وی اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ حدود ۱۷۶ کیلومتر از محورهای روستایی استان بهسازی و آسفالت شده که نتیجه آن بهرهمندی ۱۴۹ روستا با جمعیتی بالغ بر ۶ هزار و ۳۵۰ خانوار از نعمت راه آسفالته بوده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی افزود: اجرای این طرحها موجب شد شاخص برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان از راه آسفالته ۲.۶ درصد افزایش یافته و به ۸۱.۶۷ درصد برسد.
شکری با اشاره به تداوم نهضت توسعه راههای روستایی در استان تصریح کرد: هماکنون ۷۹ طرح راه روستایی به طول ۴۷۶ کیلومتر و با اعتبار اولیه ۱۷ هزار میلیارد ریال در نقاط مختلف آذربایجانغربی در دست اجرا است که با تأمین اعتبارات و قیر مورد نیاز، زمینه برخورداری ۲۰۸ روستای دیگر با بیش از ۱۵ هزار خانوار از راه آسفالته استاندارد و ایمن فراهم خواهد شد.
وی در ادامه سخنان خود، خاطرنشان کرد: تکمیل طرحهای در دست اجرا، شاخص برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان از راه آسفالته را به میانگین کشوری نزدیک کرده و گام بلندی در راستای توسعه زیرساختهای حملونقل، افزایش ایمنی تردد و بهبود کیفیت زندگی روستاییان خواهد بود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی همچنین از برنامهریزی گسترده برای آغاز طرحهای جدید خبر داد و گفت: در سال جاری مجوز برگزاری مناقصه برای ۲۷ محور روستایی به طول ۸۴ کیلومتر و با اعتبار ۲ هزار و ۹۳۵ میلیارد ریال صادر شده و علاوه بر آن، ۲۲ قرارداد جدید به طول ۱۲۰.۷ کیلومتر و به ارزش ۷ هزار و ۸۹۰ میلیارد ریال منعقد شده است.
شکری تأکید کرد: توسعه راههای روستایی یکی از اولویتهای اصلی این اداره کل است و با تداوم اجرای طرحهای عمرانی، تلاش خواهیم کرد زمینه دسترسی ایمن، سریع و پایدار تمامی روستاهای واجد شرایط استان به شبکه راههای استاندارد فراهم شود.