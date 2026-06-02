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دبیر اجرایی بنیاد غدیر استان کرمانشاه از برگزاری مهمانی کیلومتری عید غدیر در کرمانشاه خبر داد و گفت: این مراسم در مسیر چهارراه مدرس تا میدان آیتالله کاشانی کرمانشاه برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، حجت الاسلام جلیلیان گفت: در مهمانی کیلومتری عید غدیر موکبها در مسیر تعیینشده از صبح روز پنجشنبه (۱۴ خرداد) برپا میشوند و از ساعت ۱۵ پذیرایی از مردم آغاز می شود.
دبیر اجرایی بنیاد غدیر استان کرمانشاه از پیشبینی استقرار ۱۱۰ موکب در این مراسم خبر داد.
جلیلیان با بیان اینکه مهمانی کیلومتری غدیر در دیگر شهرستانهای استان نیز برگزار میشود، ابراز امیدواری کرد: این برنامه بهعنوان یک جشن بزرگ مردمی، همانند برخی مناسبتهای مذهبی، بهتدریج نهادینه و فراگیر شود.