به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، با فرارسیدن فصل درو، مزارع گندم و جو در سراسر منطقه سنخواست، آماده‌ی بخشی از طولانی‌ترین مسیر تولید هستند؛ مسیری که با کاشت بذر در سرمای زمستان آغاز شد و اکنون با طلوع خورشید فصل برداشت، به مرحله‌ی حساس خود رسیده است.

امروزکیفیت دانه‌ها نشان از تلاش بی‌وقفه کشاورزان دارد در این مزارع، هر دانه گندم، بخشی از امنیت غذایی کشور را نمایندگی می‌کند.

برداشت محصول در این منطقه، نه تنها یک فعالیت اقتصادی، بلکه نمادی از استمرار تولید است. اکنون چشم‌ها به میزان نهایی محصول و عملکرد نهایی مزارع دوخته شده تا مشخص شود، امسال چقدر به هدف خودکفایی نزدیک‌تر شده‌ایم.